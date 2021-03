Miroslav Hloušek, ředitel MP Hradec Králové

Speciální zákroky na prosazování nařízení vlády nejsou. Strážníci postupují i v tomto případě podle svého zákona o obecní policii. Jsou vždy dopředu seznámeni s tím, co mají prosazovat. Ty nařízení se často mění a viděli jsme, že někdy třeba vláda rozhodla ve 21 hodin s platností od půlnoci. Instruujeme proto strážníky, že pokud jde o nové nařízení, občané musí dostat čas na to, aby se to dozvěděli a mohli se vybavit. Z toho, co jsem měl možnost vidět z toho Uherského Hradiště, tak šlo o normální zákrok strážníků, kterých probíhá v ulicích všech měst dennodenně celá řada. Důvody samozřejmě mohou být odlišné. Předpokládám, že strážníci poté, co dotyčného napomenuli, že nemá roušku, ho požádali o prokázání totožnosti. Zřejmě se ten člověk prokázat nechtěl a další postup strážníků podle zákona je, že ho předvádí na Polici ČR. Pokud osoba nejde dobrovolně, může tam už dojít k využití donucovacích prostředků, tak to stanoví zákon.