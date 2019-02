Východní Čechy /ŘÁDKY DŮVĚRY/ - Každý týden zveřejňujeme příběhy čtenářů, kteří se chtějí podělit o radost i smutek. Dnes otiskujeme další z vašich dopisů. Pokud máte chuť, napište nám svoje zážitky.

Stránka Řádků důvěry se těší mimořádnému zájmu čtenářů.

Chtěla bych dál žít, ne jen přežívat

Vážená redakce, jsem vdova 68/161/72 a bydlím v Hradci Králové v malém bytě 1+1. V životě jsem prožila hodně smutného. Mám hodné dcery a dospělá vnoučata, mají mě rádi. Přesto je mi dost často smutno. Ráda bych poznala hodného člověka, nejraději bydlícího rovněž v Hradci Králové, vyšší postavy, 69 – 72 let, se kterým bych mohla jít na procházku, tancovat, vyrazit za kulturou, jet na výlet, na dovolenou, či na mou chatu. Člověka s vyřešenou minulostí, nekuřáka, který má rád přírodu a neholduje alkoholu. Výhodou by byla režijní průkazka ČD, případně vlastnictví auta. Režijku ČD i ŘP mám. Nehledám chvilkové rozptýlení ani bohatství, ale upřímného člověka, kterému bych mohla věřit a na kterého by bylo spolehnutí a s kterým bychom si vzájemně pomáhali. Chtěla bych dál žít, ne jen přežívat. Byli bychom každý ve svém, ale přesto spolu.

Čtenářka z Hradce Králové

Ráda bych poznala milého muže

Vážená redakce, pravidelně si kupuji Svitavský deník a v pátek se zájmem pročítám Řádky důvěry. Lidé si zde otevřou svá srdce a doufají, že někdo podobného osudu si jeho řádky přečte a odpoví.

Chtěla bych se také pokusit napsat co nejlépe o svém životě a doufat v odpověď.

Nejsem nejmladší. Je mi něco přes 50 let. Čas běží a s tím nikdo z nás nic neudělá. Nechci se smířit s životem osamělé ženy. Myslím, že ještě můžu zažít hezké chvilky. Nebude to už asi nikdy ta bezhlavá zamilovanost. Přesto si myslím, že v každém věku člověk potřebuje někoho, koho má rád a kdo má rád jeho. Být někomu na blízku a navzájem si být oporou.

Prožila jsem hezký život. Je na co vzpomínat. Vychovala jsem dvě hodné děti, které si našly své místo a daří se jim dobře. Mají svůj život. Navštěvujeme se, ale většinu času jsem sama.

Ještě chodím do zaměstnání, kde jsem velmi spokojená a těžko se mi jednou bude odcházet do důchodu. Mám i několik přátel a ve volném čase trochu sportuji. V zimě lyže, v létě kolo a turistika. Ale stále je tu pocit osamocení. Někdo si na ten pocit dokáže zvyknout a vyhovuje mu. Já ale propadám často beznaději a pocitu zbytečného žití.

Jsem velmi tolerantní. Požadavky, které jsem měla na partnera v mládí, jsou už někde jinde. Hledám muže hodného, pracovitého, ale hlavně takového, na kterého bych se mohla spolehnout. Chtěla bych se o někoho starat, k někomu se vracet domů, plánovat s někým volné chvíle.

Je to asi velká náhoda, a hlavně štěstí, poznat někoho prostřednictvím „pár řádků". Ale tento rok, 2014, má být rokem velkých změn a rozhodnutí. A tak tomu chci věřit, píšu dopis a budu čekat a věřit na odpověď. Ráda odepíšu všem.

Čtenářka od Litomyšle

Ráda poznám báječné přátele

Vážená redakce, s chutí si každý pátek přečtu Řádky důvěry. Sleduji je již dlouhou dobu a nabyla jsem přesvědčení, že nás osamělých lidí kolem 60 let je nejvíce. Ano, neměla jsem v životě na růžích ustláno, musela jsem se ohánět, ale za vše, co mě potkalo, jsem vděčná. Vždy mě to posunulo dále a z chyb jsem se snažila poučit. Vychovala jsem své tři děti v báječné lidi, na které jsem pyšná, a které mi dělají radost. Ale mají již své životy a nemohou se mnou trávit tolik času. Proto bych ráda touto cestou poznala kamarádky či kamarády kolem 60 let, kteří se cítí osamělí nebo jimi jsou a chtějí to změnit. Kteří věří na to, že vstupem do důchodového věku aktivní život nekončí, kteří dokážou pozitivně myslet a těšit se na každý další den.

Jsem rozvedená, ale jsem soběstačná a čiperná důchodkyně, která na svůj věk nevypadá (65 let), ráda podnikám výlety, poznávám stále krásy naší země, mám ráda hudbu, ráda čtu a také se ráda podívám na dobrý film.

Zkrátka jsem na světě ráda a uvítám odpověď od každého, kdo to cítí podobně jako já.

Ráda všem odepíšu, ale ještě raději všechny osobně poznám.

Čtenářka z Hradce Králové

