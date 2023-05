„Vycházelo se z toho, že v tomto místě dochází k nejčastějšímu a největšímu překračování povolené rychlosti,“ uvedl starosta Rudníku Pavel Steklý. „O radary máme dlouhodobě velký zájem. Obcím to nepřinese žádný příjem, děláme to kvůli bezpečnosti. Silnice v Rudníku je opravená, ale svádí řidiče jezdit rychle, protože se nemusí vyhýbat dírám. Od chvíle, kdy došlo k opravě silnice, opravdu jezdí auta výrazně rychleji,“ konstatoval Steklý.

Překračování rychlosti se stalo normou

Radaru, který nebude pouze ukazovat rychlost, ale také pokutovat řidiče za překročení povolené rychlosti, se dočká i Lánov. Stejně jako v Rudníku má dosud informativní měřič rychlosti. „Velmi rychle se rozkřiklo, že tenhle radar řidičům pokutu nepošle,“ poznamenala starostka Lánova Eliška Rojtová.

Měřit se bude na 200 metrů dlouhém úseku na silnici první třídy na Trutnov. „Překračování rychlosti se stalo běžnou normou. Radar určitě chceme kvůli bezpečnosti. Výpadovka na Trutnov je nebezpečná, je tam lokalita 42 rodinných domů. Děti tudy chodí do školy a podle rodičů je takřka nemožné přejít silnici,“ upozornila Rojtová.

K potřebě umístit do vesnice radary se přihlásil také Černý Důl. „O radary určitě hodně usilujeme. V obci se výrazně zvýšila doprava po otevření Stezky korunami stromů, hodně lidí jezdí i do skiareálu. Mezi školou a školkou nemáme chodníky a ani na ně nemáme peníze. Navíc to je úsek, kde se dá dobře předjíždět, a nikdo nechce jet třicítkou. To je problém,“ řekla Alena Purmová, starostka Černého Dolu.

Vrchlabí jako obec s rozšířenou působností vyslyšelo dlouholeté naléhání okolních měst a vesnic, které o měření rychlosti usilovaly. „Rozhodnutí rady města je v tuto chvíli pouze první krok. Důvodem byl především dlouhodobý zájem obcí, kterými procházejí hlavní komunikace s velkým provozem, a chtějí řešit bezpečnost svých občanů. V minulém roce jsme si nechali zpracovat indikativní měření vybraných problémových lokalit, ze kterého vyplynula prioritní místa, kde k překračování rychlosti dochází nejvíc,“ sdělil Deníku tajemník Městského úřadu Vrchlabí Pavel Řehák.

Jemu rada města uložila zajistit potřebné úkony k zahájení provozu radarů. Bude to znamenat mimo jiné navýšení počtu zaměstnanců města, zajištění výběrového řízení na pronájem radarů a podepsání veřejnoprávních smluv s obcemi, kde se bude měření provádět.

Na seznamu figuruje celkem dvanáct míst. Tři v Rudníku, tři v Hostinném, dvě v Černém Dole a po jednom ve Vrchlabí, Dolní Branné, Lánově a Kunčicích nad Labem.

„V tuto chvíli je vše ve fázi úvah. Hledáme technické řešení, které by celý proces co nejvíce automatizovalo a zjednodušilo, budeme to konzultovat to s okolními obcemi s rozšířenou působností, které s touto agendu mají už zkušenosti,“ uvedl Řehák. Vhod jistě přijdou zkušenosti ze Dvora Králové nad Labem, který zajišťuje provoz dvanácti radarů, a Trutnova. V okolí Trutnova měří rychlost pouze radar v Mladých Bukách, v letošním roce se jich u ale Trutnova objeví šest dalších.

Radary nasadí postupně

„Podle našich představ by měly být radary nasazovány postupně v několika vlnách. V první etapě předpokládáme čtyři lokality, z nichž jednou by měla být ulice Horská v Hořejším Vrchlabí, a další tři v obcích. Na jejich umístění by se měly dohodnout obce v rámci Svazku obcí Horní Labe, se kterým celou věc domlouváme. Obce by si pak dohodly i pořadí lokalit pro další etapy. Další radary bychom případně nasadili poté, co počet přestupků zachycených radary po nějakém čase poklesne, což je obvyklý stav, a budeme mít kapacitu na zpracování výsledků měření,“ vysvětlil postup tajemník Městského úřadu Vrchlabí.

Spuštění radarů do provozu předpokládá město Vrchlabí podle Pavla Řeháka nejdříve od začátku roku 2024. „Do té doby je potřeba zajistit spoustu věcí. Provést dobře výběrové řízení na radary a software, který bude dále výsledky měření zpracovávat, což je velmi důležité, aby systém byl funkční a efektivní. Zajistit souhlas dopravního inspektorátu policie s umístěním radarů. Uzavřít veřejnoprávní smlouvy s obcemi na provádění měření na jejich území naší městskou policií. Zajistit tuto agendu personálně a provozně, v tuto chvíli na to kvalifikované úředníky nemáme a nemáme je ani kam posadit,“ uvedl Řehák.

Přehled míst pro zavedení úsekových radarů v ORP Vrchlabí:

1. Hořejší Vrchlabí Horská ulice

2. Dolní Branná

3. Rudník Javorník

4. Lánov

5. Hostinné papírna

6. Kunčice nad Labem

7. Černý Důl - Čistá

8. Rudník škola

9. Hostinné Sever

10. Černý Důl - hotel Pošta

11. Hostinné - západ

12. Rudník - Terezín

