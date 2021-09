Už posedmé se tento víkend do Ohnišťan sjeli příznivci legendárních Zetorů.

Už jen v pondělí a úterý mají zájemci možnost vidět ve Staré radnici unikátní výstavu, která připomíná 100 let hokeje ve Dvoře Králové.

Třicet let uplynulo od osamostatnění a odtržení Velkého Poříčí od Hronova. A o víkendu se to tam slavilo…

V sobotu lidé vyrazili do společnosti skvělého jídla, hudebních vystoupení a gastronomických zážitků. České i zahraniční speciality, moderní gastronomické pochoutky, regionální a farmářské potraviny – to vše bylo Hradecké nábřeží gurmánů – Chuť podzimu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.