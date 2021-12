Betlémské světlo dorazilo i do Hradce Králové. Lidé si ho můžou připálit v budově Českého rozhlasu, na biskupství, nebo přímo pod vánočním stromem na Velkém náměstí.

OBRAZEM: Skauti přivezli do Hradce Betlémské světlo

Nesmírně důležité vítězství zaznamenali v 18. kole Kooperativa NBL basketbalisté Hradce. Poté, co v přímém souboji o osmé místo na domácí palubovce skolili Ostravu, se přiblížili postupu nadstavbové skupiny A1. Tam se po základní části posune právě elitní osmička.

Možná klíčová výhra. Sokoli skolili Ostravu a přiblížili si postup do skupiny A1

Rychnovsko:

V Orlických horách vládne pravá zima. Láká sem na lyže, snowboardy i pekáče.

Na prodloužený vánoční prodej nyní každý víkend až do vánočních svátků láká Kopeček s chráněnými dílnami sdružení Neratov v Bartošovicích v Orlických horách. Zdejší obchůdek nabízí spoustu dekorace, i té vánoční. A nechyběly ani řemeslné ukázky v podání pletařského umění Petra Zámečníka.

Náchodsko:

Stejně jako každý rok, i přes letošní nepříznivou epidemickou situaci dorazilo do Náchoda Betlémské světlo. Plamínek, jenž je symbolem míru a přátelství, přivezly v sobotu odpoledne náchodské skautky vlakem ze Starkoče, kde jej převzaly od další skautské hlídky.

Krkonoše:

V sobotu 18. prosince uplynulo 10 let od úmrtí dramatika, disidenta, posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla. K jeho chalupě na Hrádečku, kde prezident před deseti lety odešel na věčnost, celou sobotu přicházeli lidé, aby zapálením svíčky a vzpomínkou uctili jeho památku.

Škodu v odhadnuté výši šesti milionů korun způsobil v neděli nad ránem požár bytu ve Špindlerově Mlýně.

Z bytu ve Špindlerově Mlýně šlehaly nad ránem plameny

O čtvrté adventní neděle se na naší nejvyšší hoře naplnilo varování meteorologů před silným větrem.

Na vrcholu Sněžky pořádně fičí, vítr překonal rychlost orkánu

Skupina Krampus čertů z Krkonoš se v sobotu 18. prosince vydala na pekelný průvod v Tyršových sadech v Hostinném.

Jičínsko:

Na začátku září roku 2018 porazili naposledy házenkáři Jičína velikána z Karviné. Bylo to rozdílem jediné branky, ale stálo to za to. Nejčerstvější zkušenost vyzněla pro tým z Ostravska…

Jičín lídra nepřibrzdil. Osmifinalista EHF European Cupu vedl od samého začátku