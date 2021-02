Zatímco k sobotnímu ránu jich bylo 9049, v neděli 8600. Vyjma Rychnovska, které hlásí o jednoho nemocného více, v ostatních okresech čísla klesla. Nejvíce nakažených má v současné době stále Trutnovsko - 2537, pozitivních testů za poslední den tam přibylo 155.

V celém kraji se promítlo do nedělní statistiky nákaz nových 558 případů, do kolonky uzdravených se přesunulo 1002 osob. Bohužel se opět navýšil počet nakažených, kteří zemřeli, a to o pět na 1064.