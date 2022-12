Produkt výzkumně-vývojové firmy Mebster z Prahy umožňuje, aby se Adam pohyboval vzpřímeně, bez invalidního vozíku. Zakladatel společnosti Michal Gloger byl letos vybrán do TOP10 inovátorů roku. Se zdravotnickou pomůckou, která pomáhá lidem opět chodit, plánují dobýt USA.

Adamovi bylo letos v prosinci devět let a v červnu loňského roku prodělal zánět míchy. Následky tohoto onemocnění byly fatální. Adamovi zcela ochrnuly nohy a částečně i trup, a to od prsou dolů.

„Letos v březnu jsme se poprvé s Adamem vydali do dětské léčebny Vesna na doporučení lékaře Petera Olšáka. Musím konstatovat, že od této doby se Adamův stav zlepšuje, i když pomalu. Díky výborné péči, které se Adamovi dostává, došlo k výrazné stabilizaci jeho trupu, částečně se mu vrací pohyb do kyčlí a lehce se mu navrací cit do dolních končetin,“ popsali Adamův stav jeho rodiče.

Dosud jen pro dospělé pacienty

Jednoho dne viděli reportáž o exoskeletu Unilexa, kterou vyrábí firma Mebster. Ten je určený pro lidi s částečnou nebo úplnou ztrátou funkce dolních končetin. Myšlenka, že by Adam mohl chodit alespoň o berlích za pomoci tohoto zařízení, rodiče nadchla. Rozhodli se proto, že se pokusí tuto zdravotnickou pomůcku Adamovi obstarat, ačkoliv byla do té doby vytvořena jen pro dospělé pacienty.

Peter Olšák léčí ve Vesně ochrnutí unikátní kombinací akupunktury a elektroléčby

„Domluvili jsme se s firmou Mebster, že se pokusíme Unilexu vytvořit pro dětského pacienta, což skýtalo určitá úskalí. Unilexa se musela odlehčit. Dále se musel vymyslet princip, jak dosáhnout toho, aby Unilexa alespoň trochu „rostla s dětským pacientem“, protože pořizovací cena je poměrně vysoká a bylo potřeba, aby Adamovi nějakou dobu sloužila,“ vysvětlili Adamovi rodiče.

V současné době se Adam učí, jak se pohybovat za pomocí chodítka. Je to pro něj velmi náročné, stejně tak jako pro fyzioterapeuty. Rodiče ale věří, že to zvládne a že ho tato metoda rehabilitace posune o kus dopředu.

Zajištěná stabilita chůze

Podle primáře dětské léčebny Vesna Jana Podojila exoskelet zajišťuje stabilitu chůze, kterou jinými prostředky není možné dosáhnout. „Přístroj je vyrobený na tohoto konkrétního chlapce. Slouží pro zajištění asistované chůze při ztrátě funkce dolních končetin, ať už úplné či částečné. Zajišťuje stabilitu chůze, kterou jinými prostředky nemůžeme dosáhnout. Zároveň výrazně zvyšuje psychický komfort klienta, zlepšuje funkčnost kardiovaskulárního a dýchacího ústrojí, posiluje posturální mechanismy včetně výcviku svalů i kostí,“ uvedl primář janskolázeňské Vesny. „Zatím se jedná u dítěte o experimentální výrobek, jehož účinnost ukáže čas,“ dodal Podojil.

Největší česká dětská léčebna Vesna slavila výročí, rekordně investovala

Podle výrobce exoskelet Unilexa vyniká spolehlivostí, jednoduchým a rychlým použitím, nízkou hmotností a důrazem na co nejpříznivější poměr ceny a kvality. „Při vývoji jsme se soustředili na maximální stabilitu chůze, čehož jsme docílili naší sofistikovanou patentovanou konstrukcí. Exoskelet je navržen tak, aby co nejlépe pasoval a aby chůze s ním nebyla dřina,“ popsali produkt vývojáři z pražské společnost Mebster.

Ital stavěl před čtyřiceti lety Vesnu, do Milána si odvezl manželku z Trutnova