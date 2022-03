Její manžel zůstal ve Lvově, další rodinní příslušníci jsou stále v Kyjevě. "Nikdo si nepřipouštěl, že by měla nastat válka," vzpomíná se slzami v očích na své blízké odkázané na pobyt v bunkru.

Cesta na polské hranice byla velmi obtížná, zvlášť s malým dítětem. Nějaký muž je převezl ze Lvova autem, potom museli jít pěšky. Cesta v mrazivých minus šesti stupních byla strastiplná. Malý chlapec s maminkou však naštěstí dostávali přednost od soucitných lidí čekajících v dlouhé frontě.

Díky nim se přemístili po dvanácti hodinách do bezpečí Polské republiky. To už ale nebyli sami, seznámili se totiž s Vladkou a Tatou, které rovněž prchaly do bezpečí ze Lvova. "Všude se v Kyjevě střílelo, bylo to hrozné, měly jsme obrovský strach. Sehnaly jsme taxikáře, ale musely jsme mu za cestu zaplatit 1500 eur," uvádí Tata.

Nikdo z náhodně vytvořené ukrajinské skupinky netušil, kam je osud zavede. Zde zasáhla velká náhoda. Chrudimáci, kteří původně chtěli odvézt do Česka jiné Ukrajince, jim podali pomocnou ruku.

Počet výjezdů hasičů v Hrochově Týnci výrazně stoupl

"Moje dcera Kajka, která žije ve Varšavě, měla odvézt z ukrajinsko polských hranic maminku a dvě sestry její kamarádky z Austrálie. Bohužel se z Kyjeva nedostaly. A tak naložila do auta tyto mladé ženy s děckem a odvezla je do Varšavy. Tam jsem přijela já ještě s dalšími dvěma Chrudimáky a převezli jsme je do našeho města," říká Iveta Babjáková, která je připravena znovu do Polska odjet a přivézt další lidi v nouzi.

V neděli večer ženy dorazily do Sporthotelu v hale, který město Chrudim vyhradilo pro ubytování uprchlíků. Už na ně čekal starosta města František Pilný, který je pozval na večeři a nabídl veškerou pomoc. "Bylo to úžasné, to přivítání nás rozplakalo. Obdivujeme vaše krásné město, jeho architekturu. Konečně vidíme čistou oblohu bez letadel a všude vládne mír," vzpomínají mladé ženy na první setkání s městem.

Hned druhý den nastal čas obíhání úřadů, ale i nákupů - narychlo sbalené příruční zavazadlo totiž pojalo jen nejnutnější věci. "Informační centrum jim poskytne mapu města a vyznačí důležité body. Třeba i to, kde se nacházejí veřejné automatické pračky," sděluje starosta Pilný.

OBRAZEM: Maškarádi zvesela prošli Studnicemi u Hlinska

Maminka Vlada a malý Makar budou časem dále pokračovat do Švýcarska, kde žije jejich známý. Vladka s Tatou se vydají za kamarádem do Turecka. "Děkujeme všem, kteří se o nás postarali. Jsme neskutečně vděčné," vzkazují mladé Ukrajinky těm, kteří s nimi projevili solidaritu.