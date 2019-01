Planetárium rozšíří nabídku svých programů

Hradec Králové - Program digitálního planetária by v budoucnu mohl návštěvníkům nabídnout nové programy, které by je například seznámily s mikrosvětem lidského mozku nebo s vesmírnou mapou naší galaxie, to vše v unikátní promítací kvalitě.

Digitální planetárium v Hradci Králové. | Foto: Deník/ Michal Fanta

„Královéhradecký kraj hodlá pořídit přibližně desítku víceletých licencí ke krátkým odborným pořadům z různých přírodovědných oborů," informoval Martin Holek z tiskového odboru kraje. Cena za modernizaci přesáhne pět milionů korun, kraj by na ni chtěl získat dotaci v rámci výzvy ministerstva školství. Návrh na rozvoj planetária už schválila rada kraje. „Chceme tu mít širší škálu výukových pořadů pro všechny," řekl radní pro oblast dotací Otakar Ruml. Všechny pořady budou promítány celooblohovou projekcí (full dome) na vnitřní plochu polokoule o průměru 12 metrů, zavěšené nad divákem. „Široké spektrum nových pořadů má být kompletně v češtině," dodal Martin Holek.

