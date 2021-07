/FOTOGALERIE/ Pavla Kurková začala s focením teprve před čtyřmi lety, dnes si prodejem fotografií přírody, zvířat a portrétů vydělává. Každá fotka z její první výstavy v jičínské kavárně Amos prý nese vlastní příběh a vyžádala si i několikadenní sezení na místě a čekání na správný moment. "Je důležité mít dobré technické vybavení. Ale pokud to není v oku, sebelepší objektiv nepomůže," říká nesmělá fotografka.

Na páteční vernisáž, která byla kvůli covidu odložena, dorazili hlavně známí a kamarádi. Fotky ale v Amosovi visí už od zimy, takže návštěvníci si je mohli prohlédnout už dříve. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

Kde jinde by se mohla dnes láska k fotografování zrodit, než na sociálních sítích. "Před několika lety jsem si založila účet na Instagramu a uchvátilo mě množství perfektních fotek, které tam lidé nahrávali. Chtěla jsem taky takové. Tehdy jsem si naivně myslela, že vezmu do ruky foťák, cvaknu a hned z toho bude ten krásný obrázek," vypráví Pavla Kurková. V tom se ale drobná kudrnatá zrzka s odzbrojujícím smíchem spletla. Ať cvakala, jak cvakala, fotky vždycky vyšly černé a nemohla z nich dostat to, co tolik obdivovala u jiných.