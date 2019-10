„Abych řekl pravdu, tak mě ta zpráva sice ohromně zaskočila, ale nebyla nečekaná. Byl na tom už hodně špatně. Na druhou stranu je možná lepší, že to šlo takhle rychle a netrápil se,“ říká nad fotkami, ve kterých jsou vetknuty jeho vzpomínky na setkávání s Karlem Gottem člen Akademie populární hudby a majitel obchodu s hudebninami v pardubické Pasáži sv. Jána Jiří Petr.

Současně si vybavuje i své první setkání s Karlem Gottem. „To bylo na začátku devadesátých let v Akademii. Tam jsem potkal svoji dlouholetou známou Helenku Vondráčkovou, která se mě hned zeptala: ‚Znáš Karla?‘ Když jsem řekl, že osobně ne, okamžitě mě s ním seznámila,“ vzpomíná Jiří Petr.

Poté, co se Gott dozvěděl, že Petr v Pardubicích prodává hudebniny, řekl mu: „To je dobré, tak já hned zítra přijedu a uděláme autogramiádu.“ K té však nakonec došlo až o několik měsíců později. „A Karel mi to vždycky připomínal a říkal: ‚Tenkrát jsem ti to slíbil, ale nepřijel, viď.‘ Ale od té doby mi to mockrát vynahradil,“ dodává pardubický akademik.

Za roky přátelství s Karlem Gottem se občas stal i jeho poradním hlasem. „Několikrát mi poslal CD, které zrovna připravoval, a ptal se, co na to říkám. Po poslechu jsem mu vždy zavolal a řekl mu, že je to dobré, ale ta a ta píseň se tam nehodí. On ji vyškrtl.“

Místo ryby zelenina

Z hlavy se mu však nedostanou ani zpěvákova slova při posledním setkání. „Už ta večeře byla zvláštní. Karel si místo oblíbené ryby dával jen zeleninu. Při odchodu mi pak řekl, že jsme sice oba asi stejně staří, ale ať na sebe dávám pozor, držím se a ať mi slouží zdraví. To mě od něj zaskočilo,“ dodává akademik podle něhož si Karel Gott Pardubice zamiloval. „Vždycky mi říkal: „No, oni mě tu Pardubáci mají rádi. A já mám rád je,“ uzavírá Petr.