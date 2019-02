Pálenice mají jasno: za prohibice utrží víc

Náchodsko – Ministr zdravotnictví Leoš Heger na tiskové konferenci prohlásil, že prohibice potrvá několik dní, až několik týdnů. Pálenice by však možná rády tuto situaci viděly trochu jinak. Pokud by byl prodej lihovin nad 20 procent stále zakázán nebo i jinak omezen, mohly by si do budoucna přijít na více zakázek od soukromníků.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Pálenice nabízejí především pěstitelské pálení pro menší pěstitele, kteří mají třeba nadbytek úrody. Samotná veškerá produkce lihu je zatížená poměrně velkou vysokou daní, kde cena vychází 265 korun na litr, ovšem u fyzických osob je cena znatelně nižší a to 133 korun na litr absolutního alkoholu. Dle zákona však na osobu může být maximálně šedesát litrů padesáti procentního alkoholu za pěstitelské období. I tak se pálenice nezastaví a mají stále objednávky. Současná prohibice tedy palírny nijak neomezila, zákaz platí pouze na prodej, ne výrobu. Kontroly však po pálenicích chodí, podobnou zažila kupříkladu Novoměstská pálenice už koncem srpna: „U nás by se ani nic takového nemohlo stát, protože máme vše oficiální a zdaněné. Takovéto věci se týkají jenom nezdaněného lihu, který dělají ze všeho možného, aby se ušetřilo a pak to dopadá tak, jak vidíme v momentální situaci." Objednávky jsou stále při starém a každý den už od rána do Novoměstské pálenice volá spousta lidí se zakázkami. Nelegálních výroben může přibývat I pan Miroslav Holub z Knížecí pálenice v Jaroměři bedlivě sleduje situaci na našem trhu a s názorem, že bude problémů pravděpodobně přibývat, se netají: „Ony všechny tyto momentální faktory prohibice nahrávají právě lidem, kteří nelegálně líh pančují nebo provádějí právě i horší věci. Nechci polemizovat s panem ministrem Hegrem, ale pokud se zdraží nebo jinak změní současný stav lihovin na našem trhu, tak přibude nelegálních výroben a problémy se pravděpodobně budou stupňovat." Také snižování stavů celníků a jiných veřejných složek celé situaci podle něj pravděpodobně nahrává. Obě pálenice mají ale v jedné věci jasno, pokud to bude pokračovat s prohibicí takto dále, objednávek bude přibývat a lidé více využijí podobných služeb. (pav)

Autor: Redakce