Dvě mladé dívky, které podle svědků vypadaly zhruba na dvacet let, dorazily do restaurace Imrvere v centru města Žamberk ve středu 25. srpna. Usedly na restaurační zahrádku a objednaly si rum a dvakrát kolový nápoj. „Děvčata vypadala tak na dvacet, devatenáct let. Vypadala stejně jako náš personál, který u nás brigádničí,“ vysvětlil provozovatel restaurace Martin Kačena.

Obsluha se následně zeptala, zdali jim už bylo osmnáct let. „Děvčata číšnici utvrdila, že osmnáct jim bylo už dávno,“ uvedl Kačena. Obě dívky proto následně dostaly to, co si objednaly. Při placení se však ze židlí u sousedního stolu zvedli kontroloři ČOI.

„Figuranti ČOI mají povinnost chovat se přirozeně. Při otázce na plnoletost odkývaly dívky plnoletost, ostatně stejným způsobem by se zachoval každý nezletilý, pokud by si chtěl zakoupit alkoholický nápoj,“ popsal mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.



Podle něj je iluzorní domnívat se, že by nezletilý, který si chce objednat alkohol, odpověděl pravdivě, úkolem kontroly je prý věrně simulovat reálnou situaci.

Po příjezdu provozovatele restaurace následovalo sepsání celého incidentu. Martin Kačena se však proti záměrně klamné kontrole na místě ohradil. V protokolu inspekce je dokonce zmíněno, že zásah ČOI i policie, která byla po celou dobu přítomna, hanlivě komentoval. „Naskakuje mi z vás husina, jak toto můžete dělat. Je mi z vašeho jednání zle,“ zaznamenali inspektoři do protokolu slova majitele restaurace.

„Samozřejmě to pramenilo z toho, že jsem jim řekl svoje pocity, že takhle se lidi přeci nemohou chovat a už vůbec se tak nemůže chovat stát,“ řekl Kačena. Podle něj inspekce použila všechny klamné prostředky. „A pak se diví, že nás nachytali,“ dodal.

Právě takový argument restauratéra pobouřil. „Stát si najímá nezletilé, učí je lhát a školí je na to, aby hráli divadýlko, a to je pro mě zkrátka neetické,“ řekl. Česká obchodní inspekce se ale pohybovala v mezích zákona. Jako kontrolní orgán je totiž oprávněna provádět nákupy alkoholu prostřednictvím osob mladších 18 let. V tomto případě se jednalo o patnáctileté dívky (obě byly podle protokolu narozeny v roce 2006), se kterými ČOI uzavřela dohodu o provedení práce.

Proti praktikám ČOI Martin Kačena podal trestní oznámení.

„A také pověření ke spolupráci v rámci kontrolní činnost. Odměna je stanovena jako hodinová sazba,“ vysvětlil Fröhlich s tím, že výsledná částka, kterou figurantky za brigádu dostanou se neodvíjí od výsledku kontroly.

Podle Ondřeje Preussa, zakladatele služby DostupnyAdvokat.cz jsou mladiství figuranti za účelem takových kontrol hojně využíváni. Podle Preussa by obsluha měla řádně ověřit, zda je daná osoba plnoletá. Svádění k porušení práva však kritizuje a považuje jej za problematické. „Užití provokatéra by dle mého názoru měla být až poslední možnost v problémových případech,“ poznamenal advokát Preuss.

A podobný názor má také právník Prokop Beneš. „Nevidím jako problém, pokud ČOI zaměstná nezletilé za účelem kontroly. Jako problematické vidím nepravdivé uvedení věku figurantkami,“ vysvětlil. Podle něj má provozovatel povinnost ověřit věk zákazníka. „Ověřil to dotazem, na který mu odpověděly nepravdivě. Pokud figurantky aktivně nepravdivým uvedením věku přispějí k přestupku, lze to považovat za provokaci,“ dodal Beneš.

Provozovateli restaurace teď hrozí vysoká pokuta, která může činit až jeden milion korun. Kromě podání alkoholu nezletilým totiž kontrola zjistila nedodržení míry u rumu Božkov. V deklarovaném množství 40 mililitrů totiž mělo 5 mililitrů scházet. K této věci Kačena uvedl, že od doby, kdy byl destilát podán a kontrolou míry uplynuly více než dvě hodiny a s tekutinou tak mohlo být manipulováno.

