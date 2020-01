Někteří psi ještě odpočívají, jiní plni energie už netrpělivě přešlapují. Jejich majitelé "dolaďují" výbavu a připravují si saně a čelovky. Zanedlouho už se staví na start a za velkého nadšení početného obecenstva vyjíždí do potemnělé krajiny Orlických hor. Tak vypadala atmosféra při úterním zahájení Šediváčkova Longu. Na delší trati závodníci absolvují až do soboty přibližně 300 km a také nocování na sněhu. Při první, noční etapě ujeli 31 kilometrů.

"Modlitby vyslyšeny a nějaký ten sníh klapnul. Přejeme ještě mnoho sil, více sněhu a dobrou náladičku. Jde o skvělý závod," vzkazují fanoušci z Černé Vody, která bude jednou ze zastávek.

Množství sněhu diktuje trasu letošního závodu

"Je to na hraně, ale jezdilo se už i na horším. Do pondělí připadlo na hřebenech několik centimetrů sněhu, tam je to absolutně bez problému. Dole je asi deset centimetrů zledovatělého sněhu. Udělali jsme ale vše potřebné pro zajištění bezpečnosti závodníků a psů, aby to byl regulérní závod," řekl ČTK pořadatel Pavel Kučera.

Průběh závodů i podmínky na trati zájemci mohou sledovat rovněž na webových stránkách a facebooku, kde se těší velkému zájmu hlavně záběry z jednotlivých etap. "Zažila jsem desítku ročníků PIRENA coby divák a milovník psů. Doma jsou tři. Je to adrenalin, krása, život, síla, co žene," svěřila se Ludmila Dolečková.

Nyní už mají musheři za sebou okolo 90 kilometrů z celkem 300 a ve středu odstartovalo na prvních 40 kilometrů jinak dvousetkilometrové trati zbylé pole závodníků. Kvůli horším sněhovým podmínkám byla zrušena povinná zátěž sedmi kilogramů na psa a trať musela být zkrácena. Délka trasy však zůstává, některé úseky tak jeli závodníci opakovaně.

Podle Pavla Kučery se také trasy dalších etap budou odvíjet podle podmínek a podle toho, jak to musherům půjde. Jede se převážně po hřebenech Orlických hor. S prvním nocováním na sněhu pro "třístovku" se v programu počítá ze čtvrtka na pátek v Černé Vodě, části Orlického Záhoří. Z pátku na sobotu pak závodníci absolvují povinný noční bivak v lokalitě Zámeček - Pádolí.

Oslava souznění psa s člověkem

Závod je náročný nejen svou délkou. "Je extrémní i převýšením - spřežení nastoupají během závodu více než 7 500 metrů. Šediváčkův Long byl před deseti lety Mistrovstvím Evropy v LONGu i v MIDu a nyní patří do série čtyř závodů psích spřežení o titul Ultimate Sleddog Chalenge. Další tři závody této série se konají v Rakousku, Německu a ve Švýcarsku," upozornil Pavel Kučera.

Jak však k Šediváčkovu Longu dodal: "Je především oslavou lidského a psího souznění, kamarádství a v neposlední řadě nádherné ač drsné přírody zasněžených Orlických hor."