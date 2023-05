„Situaci nám to komplikuje, nicméně chápeme, že sehnat kvalifikovaný personál na záchytku není jednoduché a bereme to jako fakt, se kterým se musíme vypořádat,“ konstatuje mluvčí oblastních nemoc Královéhradeckého kraje Lucie Chytilová.

„Emergency je primárně určena pro pacienty s akutními zdravotními obtížemi a nedisponuje kapacitou pro alkoholem intoxikované. Nemocnice by měla přijímat pouze intoxikované v ohrožení života, ostatní by měli končit na záchytné stanici," vysvětluje mluvčí největší nemocnice na východě Čech Jakub Sochor.

Jaké problémy znamená pro nemocnice opilec, popsal při debatách krajských zastupitelů o budoucnosti záchytky bývalý trutnovský starosta Ivan Adamec. „Pamatuji si situaci před nějakými 30 lety, kdy záchytka nebyla a ti lidé se vozili sem do Trutnova na internu. Sám jsem tam tehdy byl jako pacient a byl to děsivý zážitek. Personál v nemocnicích není na takové situace vybavený,“ připomněl loni Adamec.

Své si se zdrogovaným pacientem užila i Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Před rokem a půl tam zfetovaný muž poničil Emergency, když vlezl do stropních podhledů a poničil tam rozvody. Škodu nemocnice vyčíslila na čtvrt milionu korun. Případ se ale stal ještě před omezením provozu záchytky.

S opilci nebo zdrogovanými přichází do styku nejčastěji Městská policie Hradec Králové. „V případě, že jsou strážníci přivoláni na místo, kde je opilý člověk, na místo se přivolává zdravotnická záchranná služba a její lékař nebo zdravotník rozhoduje o tom, jestli je ten člověk schopen převozu na záchytku. V případě, že je v nějakém ohrožení na zdraví či na životě, je převážený na Emergency do fakultní nemocnice,“ popisuje postup mluvčí hradeckých strážníků Eva Kněžourová.

Pokud je ale záchytka zavřená, a to je ve všední dny od 6 ráno do 7 večer, opilci se vozí přímo do hradecké nemocnice. „Pokud je to potřeba, třeba když hrozí, že ten člověk bude agresivní, tak při převozu asistujeme,“ dodává mluvčí městské policie.

Do problémů se hradecká záchytka dostala loni. Dlouholetý ředitel oznámil už na jaře odchod a kraj dlouhé měsíce hledal náhradníka, který by svou odborností fungování jediného zařízení v kraji zaštiťoval.

Dvě výběrová zařízení na nového ředitele a vedoucího lékaře v jednom byla neúspěšná a nikdo se nepřihlásil ani do tendru na externí provozování služby.

Kraji se nakonec podařilo zajistit alespoň vedoucího lékaře a záchytka mohla fungovat, byť omezeně, dál.

Od dubna se stal novým ředitelem hradecké záchytky Petr Lochman. „V současné době máme nového ředitele, který pracuje na 0,6 úvazku, to znamená, že dva dny v týdnu tam není a zajištěná je služba o nočních službách. Od 1. září nastoupí na 0,8 úvazku a od konce roku na plný úvazek,“ vysvětlil krajský radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink s tím, že pokud se podaří najít i další chybějící zaměstnance, mohla by se vrátit záchytka do původního režimu. Zařízení teď hledá sanitáře, nebo by chtěla posílit tým lékařů na vykrytí služeb.

Krajské zastupitelstvo muselo tento týden změnit zřizovací listinu stanice. Poradna pro závislé už v hradecké poradně být nemůže. „Bývalý ředitel a lékař pan doktor Kyral byl zároveň adiktolog a vedl adiktologickou a protialkoholní poradnu. V současné době ředitele s tímto vzděláním nemáme, takže ve zřizovací listině se ruší odbornost v těchto dvou věcech,“ dodal Zdeněk Fink.

Hradecká záchytka spolupracuje s tou pardubickou. Ve službách se střídají třeba o dovolených nebo svátcích.

Záchytka stojí ročně kolem jedenácti milionů



Hradecká záchytka měla loni osm lůžek, devět zaměstnanců a dohody má uzavřené s dalšími pracovníky, především se sloužícími lékaři. Ročně prováděla do letošního omezení provozu víc než 1 200 vyšetření, kolem tisícovky osob pak na záchytce přenocovalo. Nocleh stojí 2 000 korun, částku ale zaplatila jen necelá třetina nocležníků, zbytek byly často sociální případy nebo bezdomovci. Ročně tak kraj doplácel na provoz své příspěvkové organizace kolem 11 milionů korun.