Socha Juana Garina, kterého podle legendárního poustevníka z hory Montserrat vytesal v první polovině osmnáctého století do pískovce ve hvozdu u Hřibojed na Trutnovsku sochař Matyáš Bernard Braun, nemá v posledních letech daleko ke svému předobrazu. I když patří do souboru světoznámé lesní galerie Braunova Betlému, tak historie a státní správa určila, že je stále osamocen. Zatímco samotná pískovcová galerie patří státu, tak poustevníkova skulptura je katastrálně v državě právě obce Hřibojedy. A ta na obnovu či ochranu tohoto díla nemá dost finančních prostředků.

I proto se před třemi lety rozhodli její zastupitelé, že sochu i s přilehlým pozemkem prodají. A to za posudkovou cenu 8 milionů korun. Už při tomto rozhodnutí hřibojedští doufali, že sochu si zakoupí stát prostřednictvím Ministerstva kultury či prostřednictvím Národního památkového ústavu (NPÚ). Právě stát má totiž při prodeji národních kulturních památek přednost před soukromými subjekty. Jenže Ministerstvo kultury se předkupního práva vzdalo a celou věc delegovalo na NPÚ.

Deziluze z jednání

Po několikaměsíčním jednání však stát o památku přestal jevit zájem. Starosta Hřibojed Miloš Dohnálek nyní přiznal, že se ze strany státu jednalo až o bizarní přístup s ještě bizarnějším rozuzlením. "Po zdlouhavém jednání, kdy jak ministerstvo, tak i NPÚ několikrát porušily dohodnuté termíny, jsme se dozvěděli, že NPÚ nakonec od záměru koupi sochy ustupuje,“ řekl Miloš Dohnálek, kterého z celé věci, kromě toho, že stát nechce vlastnit a starat se o ucelenou památku, nejvíce rozčílilo, že mu tuto informaci nesdělil nikdo z vrcholných představitelů obou institucí, ale kastelán nedalekého Hospitalu Kuks.

„Přestože jsme jednali na úrovni vedení NPÚ a pracovníků ministerstva kultury, tak o tom, že naši nabídku nebudou reflektovat, mě před čtrnácti dny telefonicky informoval kastelán Kuksu. Toto chování tak považuji ze strany státu za velmi neseriozní. Navíc dodnes jsem to od něj nedostal ani písemně.“ Písemně se naopak NPÚ k situaci kolem koupě sochy vyjádřilo Deníku.

Zájem je, peníze ne

„Národní památkový ústav o sochu Juana Garina projevil zájem a náš zájem trvá. Bohužel ale nemáme disponibilní finanční prostředky ve výši stanovené znaleckým posudkem. Jednání tak byla pozastavena a o dalším osudu sochy rozhodne obec Hřibojedy,“ informovala mluvčí NPÚ Lucie Bidlasová a potvrdila, že již v minulosti se ministerstvo kultury vzdalo předkupního práva k úplnému nabytí sochy do státního vlastnictví.

Podle Miloše Dohnálka teď obci nezbývá nic jiného, než nabídnout sochu, která má nevyčíslitelnou historickou hodnotu, soukromým zájemcům. „Je mi to líto. Chtěli jsme se s tímto problémem majetkově vyrovnat se státem. Právě jemu by měla patřit a měla by být součástí celého souboru, kdy by měla mít jednoho správce a majitele. Po rozhodnutí NPÚ však na srpnovém zastupitelstvu opět celou věc otevřu a předpokládám, že se vrátíme k otevřené nabídce, kdy se o sochu i s rozsáhlým pozemkem může přihlásit kdokoliv,“ uvedl starosta Hřibojed.

Toto rozhodnutí chce ještě zvrátit hejtman královéhradeckého kraje Jiří Štěpán (ČSSD). Ten chce o celé záležitosti v nejbližších týdnech jednat se svým stranickým kolegou a zároveň ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem.

„Rozhodnutí NpÚ, potažmo ministerstva kultury, chci ještě zevrubněji probrat s Lubomírem Zaorálkem. Toho jsme pozval přímo do Braunova Betlému a nyní ladíme kalendáře. Ale chci, aby to bylo v co nejbližší době a zabránit tomu, aby se tento barokní skvost stal předmětem spekulací zbohatlíků,“ nechal se slyšet Jiří Štěpán, který v následujících dne bude chtít slyšet i vysvětlení ze strany NPÚ, proč od odkupu ustoupilo. „I tak však budu usilovat o to, aby se jednání s NPÚ obnovilo. Zároveň celou záležitost projednám v rámci Rady kraje, kde budeme hledat možné východisko,“ dodal hejtman a připustil, že jednou z možností může být i to, že se do hřibského prodeje sochy přihlásí i samotný kraj.

Juan Garin



Legendární poustevník, který měl žít na hoře Montserrat. Podle legendy inspirován ďáblem usmrtil dívku Rikildu. Svého činu pak litoval a uložil si pokání, že se bude plazit jako zvíře po zemi, bez šatů a nikdy nevzhlédne k nebi. Žil v jeskyni a po čase jej zde vyslídili psi hraběte Vinifreda, otce zavražděné. Garinovi se pak dostalo odpuštění od Boha a dívka byla vzkříšena. Na místě jejího hrobu byl postaven klášter Montserrat a Rikilda se stala jeho první abatyší.



V Česku je známé zpodobnění Juana Garina v Novém lese u Kuksu (Betlémě) z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Zobrazuje jej před (uměle vytvořenou) jeskyní, v okamžiku jeho vypátrání psy. Zdroj: Wikipedie