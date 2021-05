„KÚ Khk vydal mezitimní rozhodnutí dle liniového zákona o odnětí a omezení vlastnického práva manželů Kučerových k pozemkům dotčených stavbou “I/33 Jaroměř-obchvat”,“ informoval na svém twitteru generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Mezitimní rozhodnutí, proti kterému se nelze odvolat, ale pouze podat žalobu, znamená, že vyvlastňovací úřad vydá rozhodnutí o vyvlastnění práv k pozemku. Začátek stavby obchvatu u autostrády z Hradce Králové do Jaroměře je naplánován na 17. prosince letošního roku. S nejvýhodnější nabídkou přišlo sdružení firem Metrostav Infrastructure a Metrostav DS. Jeho cena činí 687,8 milionu korun, což je zhruba 80 procent ceny předpokládané (862,6 mil. Kč). Obchvat by měl být dokončen v roce 2023.

Krajský soud v Hradci Králové již loni v listopadu zrušil vyvlastnění pozemku. ŘSD i kvůli tomu začalo řešit jiné řešení křižovatky. Už v listopadu mluvčí ŘSD Jan Rýdl uvedl, že by mohlo dojít například ke stavbě klasické křižovatky ve tvaru T.

Podle soudce Kučery stát s výkupem jeho pozemku zaspal a on sám by jej rád prodal, ale ne za cenu, která mu byla státem nabízena. „Pozemek státu nabízím už od roku 2009. Jsem loajální občan tohoto státu a opravdu nic neblokuji. Ale prodává-li někdo pozemek státu pro stavbu silnice, měl by za něj dostat cenu odpovídající stavebnímu pozemku,“ řekl na konci dubna před jaroměřskými zastupiteli František Kučera a dodal, že ŘSD dlouhá léta nedodalo znalecký posudek, který by přesně definoval cenu pozemku. „Nakonec jsem dodal svůj posudek, který zpracoval znalec, jež vystoupil u hradeckého Krajského soudu ve věci jiných pozemků na dálnici a vedl ke smíru mezi ŘSD a dotčenými vlastníky. U mého dodaného posudku se ukázalo, že cena mého pozemku není ani 30 ani 120 tisíc korun, které mi postupem doby ŘSD nabízelo, ale 500 tisíc korun,“ dodal Kučera. Podle něj však ŘSD na tuto sumu nepřistoupilo a začalo s vyvlastněním.

„Celou dobu jsem poukazoval na zbytečné průtahy a nakonec i soudy vyvlastnění zrušily. Paradoxem pak je, že ŘSD dalo za přeprojektování křižovatky milion korun, aby nemuselo platit 500 tisíc,“ nechal se slyšet František Kučera a dodal, že v době, kdy byl pozemku zbaven, přišel exekutor s tím že ŘSD pozemek nevyužije k výstavbě dálnice D11, ale ke splacení vlastního dluhu u věřitele. „A já opravdu nechci svým majetkem platit dluhy ŘSD. Exekutor se však stáhl v době, kdy jsem opět byl vlastníkem pozemku,“ uvedl soudce, který je dle svých slov dál ochoten pozemek, pokud jej ŘSD opravdu bude potřebovat, prodat.