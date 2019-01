Východní Čechy – Jako ve výhni si museli o víkendu připadat lidé ve východních Čechách. Zatímco v sobotu rtuť teploměru na měřících místech meteorologů jen atakovala historická teplotní maxima, tak v neděli je na dvou ze čtyř překročila.

„V neděli jsme historické teploty naměřili v Ústí nad Orlicí a ve Svratouchu," řekl v neděli po 13. hodině Deníku Dušan Čičman z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.

V Ústí nad Orlicí meteorologové naměřili 31,7 stupně Celsia a tím přepsali historické maximum z roku 1957, kdy se rtuť teploměru zastavila na hodnotě 30,4 stupně Celsia. Ve Svratouchu včera po poledni měřicí stanice vykázala hodnotu 29,4 stupně. „V roce 1987 bylo ve stejný den pouze 28,5 stupně," uvedl Čičman.

Dodal, že v Hradci Králové, kde se včerejší teplota vyšplhala na 31 stupňů, drží stávající rekord první červencový den roku 1957, kdy meteorologická stanice zaznamenala hodnotu 33,7 stupně Celsia. O třicet let mladší je rekord z Pardubic, kde bylo naměřeno 33, 6 stupně. „Včera jsme naměřili takřka o dva stupně méně," řekl meteorolog.

Sobotní vysoké teploty, které kromě Svratouchu, kde se rtuť zastavila na 29,8 stupně, překročily magickou třicítku, dělaly problém zejména starším lidem. „Za posledních několik slunečních dnů jsme zaznamenali více výjezdů ke stavům po kolapsu," řekl mluvčí krajské zdravotnické služby Tomáš Ježek.

Dodal, že lidé s onemocněním srdce by v těchto dnech měli dodržovat režimová opatření. „Měli by mít zvýšený příjem tekutin, vyhýbat se nadměrné fyzické zátěži a stresu. Přehřáté tělo by se mělo ochlazovat postupně. Ochlazení naráz, například skokem do studené vody, může způsobit i srdeční zástavu," řekl Deníku Tomáš Ježek.