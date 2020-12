Sedm desítek psů, kteří strávili poslední dva měsíce v hradeckém útulku, by se už brzy mělo dočkat nových domovů. Na hradecký magistrát přišlo během pondělí a úterý již více než šest stovek žádostí o jejich osvojení.

Foto: KŘP Královéhradeckého kraje | Foto: Foto: KŘP Královéhradeckého kraje

Vzhledem k poměru počtu nabízených psů a již obdržených žádostí město příjem dalších pozastavuje. Do útulku byli psi umístěni poté, co policisté odhalili v rodinném domě na Hradecku množírnu, kde psi žili v naprosto nevyhovujících hygienických podmínkách. Městu se v minulém týdnu podařilo získat psy do svého vlastnictví a v pondělí tak vyzvalo lidi k podávání žádostí o jejich osvojení. Odezva lidí byla ohromná. Již dříve nosila veřejnost do útulku různé pamlsky a deky.