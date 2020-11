V Královéhradeckém je nyní rizikové skóre v novém protiepidemickém systému (PES) na hodnotě 70 ze 100, což odpovídá čtvrtému stupni opatření proti covidu-19.

Covid ARO nemocnice v Náchodě | Foto: Deník / Michal Fanta

Na stejné hodnotě je index rizika v součtu pro celou Českou republiku. Vyplývá to z údajů, které v pondělí zveřejnilo na webu ministerstvo zdravotnictví. V současnosti v ČR platí opatření pro pátý, tedy nejhorší stupeň. Pokud číslo zůstane pod hodnotou 75 do středy, navrhne ministerstvo zdravotnictví vládě zmírnění opatření na ta, která odpovídají čtvrtému stupni rizika. Platit by měla zřejmě od příštího pondělí a znamenala by například otevření základních škol pro všechny děti z prvního stupně, střídavou výuku pro druhý stupeň nebo posunutí zákazu nočního vycházení z 21 na 23 hodin.