"Vstup na rozhlednu je ještě zakázán, čekáme na kolaudační souhlas. Lidi na ni i přes zákazy lezou, když tam dáme jakoukoli překážku, aby tam nechodili, oddělají si ji," stěžuje si na nedočkavé turisty olešnická starostka Eva Stojková.

Nerespektují prý ani zákazové značky. "Vjíždějí do chráněné krajinné oblasti auty. Vede tam také geologická stezka. Vybudoval ji pan Hartman, který nám hodně pomáhal i s rozhlednou. Nyní to tam zavřel, protože si lidi rozdělávali ohníčky i na sjezdovce. On přitom do toho investoval veškerý svůj volný čas, peníze, tak je z toho, jak jsou lidé neukáznění, nešťastný," říká starostka.

K rozhledně po svých

Rozhlednu u Olešnice v Orlických horách projektoval architekt Antonín Olšina. Jde o další z rozhleden, které jsou součástí projektu Euroregionu Glacensis Česko-polská Hřebenovka.

Nadále vyzývá turisty, aby zákazy respektovali a návštěvu rozhledny odložili do doby, až bude oficiálně otevřena. "Ještě nemáme stanovený termín kolaudace. Snad během června bude všechno vyřešené. Slavnostní otevření pak budeme muset udělat, až se opatření týkající se maximálního možného počtu lidí na jednom místě ještě více rozvolní. Když se otvírala rozhledna na Velké Deštné, přišlo snad pět tisíc lidí. Toho se bojíme," vysvětluje Eva Stojková.

Kde zaparkují?

A obavy má i z toho, jak obec zvládne pojmout množství aut. Potíže s nedostatečnou kapacitou parkoviště trápí například i obec Deštné v Orlických horách na Šerlichu, odkud je její rozhledna na Velké Deštné nejlépe přístupná. "Tady bude určitě také problém. Parkoviště máme jenom jedno na náměstí u točny autobusu. Návštěvníci si budou muset vyjít nahoru pěšky. Nápor třeba bude jen ze začátku," doufá.

Poslední informace od starosty Vysoké Srbské jí dávají tušit, co může očekávat. "Denně mají návštěvnost 300 lidí. A to ještě neměli slavnostní otevření," dodává.