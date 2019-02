Východní Čechy - Změnu zákona, která zjednoduší vzdělávání zdravotních sester, hradecká fakultní nemocnice vítá. Vedení nemocnice věří, že se díky tomu její personální situace zlepší.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Roman Cichocki

Vláda schválila, že zdravotní sestry by měly mít plné pracovní kompetence po čtyřech letech střední školy a roku vyšší odborné školy. Model má nahradit dosavadní systém, kdy sestra musí po střední škole projít tříletým bakalářským studiem. Zákon ještě musí posoudit Sněmovna.

Fakultní nemocnici chybí dvacet sester

„Nyní se setkáváme s tím, že po ukončení čtyřletého studia do praxe nastupuje minimum absolventů oboru zdravotnický asistent. Odcházejí pracovat buď mimo zdravotnictví, nebo pokračují v dalším vzdělávání na vyšších odborných školách, ti zdatnější plánují další vzdělávání v bakalářském studijním programu," sdělila Deníku zástupkyně náměstkyně pro ošetřovatelskou péči fakultní nemocnice Ivana Dvořáčková.

V největší východočeské nemocnici podle ní nyní chybí přibližně dvacet sester napříč všemi odděleními. „Operativně řešíme pracovní neschopnosti i vybírání dovolených, což v době prázdnin může způsobit nedostatek personálu," podotkla Dvořáčková.

Nyní se však nemocnice potýká také s nedostatkem fyzioterapeutů a radiologických asistentů, kterých je na trhu práce málo.

Ze středních zdravotnických škol totiž vycházejí zdravotničtí asistenti, kteří mohou pracovat jen pod dohledem. Ti by si rokem studia na vyšší odborné škole kompetence doplnili. Ozývají se však také hlasy, že odbornost nových sester by tím, že už nebudou muset absolvovat povinné bakalářské studium, mohla utrpět.

S tím však Dvořáčková nesouhlasí. „V praxi u lůžka pacienta máme sestry se čtyřletou zdravotnickou školou, které si bakalářské studium doplňovat nemusely, sestry s vyšší odbornou školou a sestry s bakalářským vzděláním," říká. Cesta k udržení a zvyšování kvality je podle ní v systemizaci pracovních míst, protože každá profese má své kompetence i odpovědnost.

Změna zákona by mohla pomoci i krajským nemocnicím. Vedení Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje v zimě uvedlo, že v nich chybí asi 35 sester a stejný počet lékařů.

„Změna zákona o vzdělávání sester by mohla pomoci jejich nedostatek řešit společně s dalšími opatřeními – zejména lepším odměňováním. Věříme, že celá záležitost bude legislativně dobře připravena a že kvalita přípravy sester bude i při zkrácení doby studia na stejně vysoké úrovni," uvedla Veronika Svobodová z holdingu. Upozornila však, že pro některé pozice bude vysokoškolské vzdělání i nadále nutné, například pro oblast specializované odborné péče.

Poptávka po sestrách ještě pár let potrvá

Nemocnice, které spravuje Pardubický kraj, splňují minimální požadavky takzvané personální vyhlášky, přesto i jim do optimálního počtu zdravotnický personál chybí.

„Jedním z bodů návrhu je změna názvu zdravotnického asistenta na praktickou sestru, která by měla mít navýšeny kompetence v oblasti poskytování ošetřovatelské péče. Tyto praktické sestry však nemohou mít po absolvování čtyř let studia na střední škole přiděleny kompetence v plné šíři ve srovnání s všeobecnými sestrami, absolventkami vyšších odborných škol či bakalářského studia," upozornil mluvčí Nemocnic Pardubického kraje Pavel Kožený. Podle něj k uspokojení poptávky po všeobecných sestrách může i přes změnu zákona dojít až v horizontu několika let.

Platy stoupají, v regionu o pět procent

Významným faktorem nedostatku sester je také jejich plat. Nelékařský zdravotnický personál v nemocnicích Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje proto dostal od července přidáno pět procent tarifní části mzdy. Nyní je průměrná mzda personálu včetně přesčasů 25 300 korun. Platy v krajských nemocnicích už na začátku roku stouply nejméně o pět procent. V nemocnicích Pardubického kraje se mzda zdravotníků zvýšila od dubna také o pět procent.