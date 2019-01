Turnov - Soukromomý provozovatel ve Frýdlantu chce zrušit akutní lůžka na interním oddělení.

Modernizace turnovské Panochovy nemocnice | Foto: DENÍK/Libor Jakubec

S výraznými komplikacemi se bude muset vypořádat krajská nemocnice v Liberci i záchranka poté, co soukromá frýdlantská nemocnice rozhodla o zrušení akutních lůžek na tamním interním oddělení. K němu má podle jejího ředitele Jiřího Benedikta dojít letos od 1. září.

Frýdlantská nemocnice o změnách rozhodla v důsledku analýzy, podle které je až 80 procent pacientů ošetřováno na lůžkách ošetřovatelské nikoliv akutní péče. Na pacienty to ale v Liberci podle lékařů dopad mít nebude.

„Přeorganizovali jsme interní oddělení tak, abychom byli schopní poskytnout péči i pacientům z Frýdlantska a doufáme, že se nám to podaří. Po ošetření se pacienty budeme snažit vracet na oddělení následné péče do Frýdlantu," uvedl přednosta interních oborů Krajské nemocnice v Liberci Tomáš Klimovič.

Pro krajskou záchrannou službu to bude znamenat nejen změnu spádovosti, ale i navýšení nákladů pro záchrannou službu až o šest milionů korun.

„Ve Frýdlantském výběžku se prodlouží dojezdová doba vozidel záchranné služby. Budeme muset prodloužit provozní dobu jedné ze tří výjezdních skupin, které ve Frýdlantu máme," uvedl lékařský ředitel ZZS LK Jan Lejsek.

Změny se dotknou také interního oddělení Nemocnice Turnov. „Je to velký zásah, už nyní máme o dvě lůžka intenzivní péče více, než nám proplácí pojišťovna, a nemáme velké rezervy. Je možné, že budeme jednat s nemocnicí v Semilech o převzetí akutních případů z Lomnicka," řekl ředitel turnovské nemocnice Jiří Tomášek, která se bude nově starat o pacienty z jižní části Libereckého okresu, Hodkovic a Českého Dubu.

Vedení krajské nemocnice se ve spolupráci s krajem pokusí jednat se zdravotními pojišťovnami o navýšení počtu akutních lůžek , které by měly nahradit ta ve Frýdlantu.

Konečné slovo by v celé situaci mohlo mít ještě vedení frýdlantské radnice, jíž patří areál nemocnice. Tu provozuje soukromá společnost.

Podle starosty Dana Ramzera si město nechá podrobně zanalyzovat stávající smlouvu, aby zjistilo, zda nedošlo ze strany provozovatele k jejímu závažnému porušení.