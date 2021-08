Nejnovější data Ústavu zdravotnických informací a statistiky ukazují, jak postupuje očkování v jednotlivých obcích. Při pohledu na hradecký kraj je přitom jasně patrné, že zatímco na Hradecku si vede většina obcí nadprůměrně, zejména na Jičínsku je situace opačná.

Právě v okrese Jičín leží i nejméně proočkovaná obec celého kraje. V Běcharech, kde žije 224 lidí ve věku nad 16 let, zatím dostalo vakcínu jen 44 procent z nich. Naopak nejproočkovanější obec v kraji byste nalezli na Hradecku. V Pšánkách, které jsou vůbec nejmenší obcí hradeckého okresu, už je očkovaných přes 83 procent obyvatel. Velké rozdíly jsou i v jednotlivých okresech. Obecně platí, že extrémní výkyvy jsou viditelné spíš u menších obcí. Všechny okresní města jsou mezi 63 a 69 procenty.

Například na Hradecku, kde očkování obecně postupuje velmi dobře, je nejméně proočkovanou obcí Čistěves. A starostu Karla Tučka to rozhodně netěší. „Jsem překvapen a zklamán. Odvíjí se to asi od skladby našeho obyvatelstva – žijí tu hlavně starší lidé, kteří se uchylují k těm obavám, které pramení ze sdělovacích prostředků potažmo informací, které se šíří po internetu,“ zamyslel se starosta nad důvody. Zajímavé je, že Sadová, která s Čistěvsí přímo sousedí, hlásí naopak proočkovanost čtyř pětin obyvatel.

Radost z umístění na samém chvostu všech obcí Trutnovska neměl ani starosta Klášterské Lhoty Bohuslav Kodym. „Já nemůžu lidi přesvědčovat o očkování, to je každého věc. Takhle se situace prostě má. Třeba někdo změní názor, uvidíme,“ řekl Deníku starosta malé vesničky ze západního kraje trutnovského okresu. To jeho kolega z nedalekého a podobně velkého Libotova měl naopak z umístění jeho obce v žebříčku dle očkování zjevnou radost. „Pro nás je to bezpochyby pozitivní zpráva. Od začátku pandemie to tu lidé brali zodpovědně, navzájem jsme si šili a rozdávali roušky, takže si myslím že to očkování je takové pokračování. Lidé už chtějí mít od covidu klid,“ okomentoval statistiku mladý starosta Libotova Filip Kraus.

OD PONDĚLÍ BUDE V AKCI OČKOVACÍ KAMION

Pomoci zlepšit proočkovanost v oblastech, kde zatím není příliš vysoká, má pomoci i očkovací kamion. Ten už se osvědčil třeba v sousedním Pardubickém kraji a od 3. září vyrazí i do kraje hradeckého. Jednodenní zastávku má zatím naplánovanou na pěti místech v okrajových regionech kraje, a to ve Vamberku, Žacléři, Nové Pace, Hostinném a v Kopidlně. V očkovacím kamionu nabídnou zájemcům buď jednorázovou vakcínu Johnson & Johnson pro plnoleté, nebo dvoudávkovou Pfitzer/BioNtech, kterou si mohou nechat píchnout lidé starší 16 let. K očkování není nutné se předem registrovat, s sebou ale musí zájemci přinést občanku a kartičku pojišťovny.

Nejvíce a nejméně proočkované obce (podíl obyvatel obcí ve věku nad 16 let, kteří dostali aspoň jednu dávku v procentech):

Hradecko: Pšánky 83,3 x Čištěves 50,7

Jičínsko: Brada-Rybníček 77,9 x Běchary 44,2

Náchodsko: Slatina nad Úpou 76,9 x Hynčice 48

Rychnovsko: Nová Ves 76,1 x Proruby 48

Trutnovsko: Libotov 77,6 x Klášterská Lhota 47,5