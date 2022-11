Na začátku týdne ale zkrachoval i další pokus. „Do výběrového řízení na externí zajištění provozu protialkoholní záchytné stanice se žádný provozovatel nepřihlásil,“ řekl Deníku mluvčí Královéhradeckého kraje Dan Lechmann.

Hradecká záchytka je v rámci České republiky unikát. V jiných krajích totiž fungují v úzké spolupráci se zdravotnickými zařízeními. „Není v nemocnici, není u něčeho, kde jinak doktoři slouží. Takže provoz se prodražuje a je obtížné ho potom nějakým způsobem zajistit,“ poznamenal Fink.

Zatím se „oťukávají“

Hradecká záchytka sídlí ve vilce na okraji města pět kilometrů od fakultní nemocnice. Pro kraj to mimo jiné znamená, že ročně provoz zařízení dotuje částkou převyšující 10 milionů korun. A právě umístění do areálu některé z nemocnic je tak logické řešení. „Pokračujeme v jednání s nemocnicemi v regionu, kde by mohl provoz záchytné stanice případně pokračovat,“ dodal za hejtmanství Lechmann.

S fakultní nemocnicí ale zatím proběhly jen „oťukávací“ rozhovory. „Mluvili jsme nezávazně o tom, jak záchytka funguje, kolik je tam lékařů a kdy bude končit. Byl to, řekl bych, rekognoskační rozhovor, konkrétního zatím nic,“ přiblížil ředitel Fakultní nemocnice v Hradci Králové Aleš Herman. Další jednání s největší nemocnicí na východě Čech je podle informací z krajského úřadu naplánované už na pondělí. Hradec Králové je sice na jižním okraji kraje, ale nejvíc klientů má právě z krajského města a okolí.

Záchytka stojí ročně víc než 10 milionů



Hradecká záchytka má 8 lůžek, 9 zaměstnanců a dohody má uzavřené s dalšími pracovníky, především se sloužícími lékaři. Ročně provádí víc než 1 200 vyšetření, kolem tisícovky osob pak na záchytce přenocuje. Nocleh stojí 2 000 korun, částku ale zaplatí jen necelá třetina nocležníků, zbytek jsou často sociální případy nebo bezdomovci. Ročně kraj doplácí na provoz své příspěvkové organizace přes 10 milionů korun.

Končící ředitel záchytky už dříve vyloučil, že by svůj odchod odložil. Podle někdejšího ředitele krajské záchranky a krajského zastupitele Jiřího Maška (ANO) region záchytku potřebuje a umístění do některé z nemocnic dává smysl. „Dlouhodobě jsme navrhovali, aby se záchytka přesunula do fakultní nemocnice hlavně z toho důvodu, že přece jenom je někdy tenká linka, jestli ten člověk v opilosti není třeba také zraněný,“ uvedl člen zdravotního výboru Královéhradeckého kraje.

Do konce roku ale zbývá pouhých šest týdnů a těžko si lze představit, že by se podařilo v tak krátkém podařilo záchytku přestěhovat. „Možností pro přechodnou dobu může být, že provoz zajistí například některý z vedoucích lékařů z jedné nemocnic v kraji,“ nastínil mluvčí kraje Dan Lechmann. Podle dosavadních prohlášení hejtmanství uzavření záchytky nehrozí.