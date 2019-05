/FOTO, VIDEO/ Hrabě Špork se stal průvodcem v nové unikátní aplikaci.

Zpátky proti proudu času se nyní mohou díky mobilní aplikaci vydat návštěvníci Kuksu na Trutnovsku. Přes obrazovku telefonu či tabletu se podívají do doby před 300 lety, kdy tu hosté hraběte Františka Antonína Šporka trávili lázeňskou sezónu a naproti hospitalu stál ještě zámek. Umožní mu to aplikace rozšířené virtuální reality Visit. More, kterou za milion korun nechal vyvinout Královéhradecký kraj. „Stroj času zatím lidstvo nevynalezlo, přesto jsme dali všem jedinečnou možnost přenést se v čase do doby největší slávy hospitalu,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán. S prvotní myšlenkou rozšířené virtuální reality, která nahradí průvodce i tištěné brožury a popíše lidem, co vlastně vidí, přišla obecně prospěšná společnost Revitalizace Kuks. „Od nové aplikace si slibujeme, že návštěvníkům budeme moci ukázat tu část Kuksu, kterou jindy při návštěvě míjeli,“ řekl PR manažer Revitalizace Kuks Filip Košťál a dodal, že většina lidí jezdí do Kuksu na „zámek“, ovšem pletou si jej s hospitalem. „Ale zámek tu skutečně byl a i ten je v aplikaci vidět. Stál uprostřed vesnice nad kaskádovým schodištěm. A díky moderním technologiím se nám jej podařilo rekonstruovat,“ dodal Filip Koštál, který si od novinky slibuje i větší zájem mladých lidí o historii. „Nová generace nedá bez telefonu a tabletu ani ránu. Tímto jí jdeme naproti a budeme rádi, když je zvedne z pohovek,“ dodal Filip Košťál.