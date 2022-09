Na louku do Babiččina údolí se na vzlet balonů přišly podívat davy nadšenců. Někteří piloti se nakonec navzdory přetrvávajícímu větru rozhodli letět, jiní start odložili na ráno, kdy se očekávají příznivější letové podmínky a nebude nutné let kvůli brzkému setmění zkrátit. "Uznávám jednoduchou rovnici. Pokud se čas vytažení a složení balonu rovná době trvání letu, nemá to cenu," smál se pilot Radek Vrána. S posádkou odstartuje přd východem slunce z letiště v Broumově.