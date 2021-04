I když ještě v pondělí ráno se zdálo, že cestě náchodského starosty Jana Birke na post ministra kultury nebrání nic v cestě, jednání v nejvyšších vládních kruzích odpoledne neměla žádný výsledek.

„Mohu potvrdit, že jsem od vicepremiéra Jana Hamáčka dostal nabídku na funkci ministra kultury a že jsem se rozhodl ji přijmout,“ potvrdil náchodský starosta Jan Birke.

To, jestli ale nakonec na ministerskou židli usedne, už nezáleží na něm. Současný ministr kultury Lubomír Zaorálek, kterého má Birke nahradit, se totiž na post po odvolaném ministru zahraničí Tomáši Petříčkovi nijak nehrnul. „Další personální změny komentovat nebudu a nemohu, to je věcí premiéra, prvního vicepremiéra a příslušných ministrů,“ je si vědom Jan Birke.

Dokud nebude na Pražském hradě přebírat z rukou prezidenta jmenovací dekret, tak je vše jen v rovině spekulací. Právě i z Hradu má Jan Birke podporu přímo od hlavy státu: „Pan Birke na kulturu, myslím si, že jako skvělý starosta Náchoda bude vynikající ministr kultury, dojde-li k tomu,“ nechal se slyšet prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro Blesk.cz.

Tento názor například nesdílí předseda Pirátů Ivan Bartoš, který upozorňuje na to, že Jan Birke se ve sněmovně věnuje spíše dopravě. "Jakoukoliv vazbu na resort kultury zde nevidím. Kandidát by měl mít alespoň rámcové kompetence související s resortem."

Pokud by se Jan Birke ministrem kultury stal, tak podle mluvčí náchodské radnice Niny Adlof to pro samotné město neznamená nějakou zásadní změnu. „Všechny procesy jsou nastavené, investice běží. Jan Birke by se i nadále účastnil všech zastupitelstev, protože podle zákona o obcích funguje jako neuvolněný starosta, takže není potřeba, aby se mandátu vzdával nebo ho někomu předával,“ uvedla mluvčí náchodské radnice.

Že by náchodský starosta v případě jmenováním ministrem kulturu nestíhal úřad, si nemyslí ani opoziční náchodský zastupitel Jiří Prokop. "Jan Birke už má tolik funkcí, že jedna navíc, i když významná, toho mnoho nezmění. Nedomnívám se, že bychom jako opozice měli v tomto směru panu starostovi házet klacky pod nohy, protože jde jen o několik měsíců. Spíše má moji podporu, bude-li jeho krátkodobá ministerská epizoda pro město Náchod jakkoli přínosem."

Jméno Jan Birke v souvislosti s ministerstvem kultury zaznívalo už v roce 2019, kdy na tomto postu skončil Antonín Staněk. To ale rezonovalo pouze v kuloárech a ani Jan Birke to tehdy nekomentoval. Nyní je ke jmenování opravdu blízko. I když v debatách zaznívají názory přirovnávající zisk ministerského křesla koupení lístku na Titanic. Nicméně Jan Birke se nabídky nebojí. „Jako starosta jsem po celou dobu covidová krize tvrdě pracoval a pomáhal v boji s pandemií jak nejlépe to šlo. Se stejnou energií jsem připraven se ujmout i práce na ministerstvu kultury, zabezpečit finanční prostředky, připravit plán otevření kultury v době pandemie a po ní a vypracovat kvalitní rozpočet na příští rok,“ nastínil představu své případné práce v čele ministerstva kultury. "Jsem pragmatik, umím sehnat peníze a mým cílem je udělat z ministerstva respektovaný a silný rezort."

Některé kulturní spolky a svazy se ale proti jeho nominaci postavili. Mimo jiné poukazují na nezkušenost na kulturním poli, která se dosud odehrávala v podstatě jen na úrovni okresního města i na strojařské vzdělání, které ke kultuře zrovna blízko nemá. "Připouštím a rozumím tomu, že vzdělání je můj hendikep. Ale určitě si nebudu někde pokoutně shánět diplomy - v tomto jsem naprosto transparentní a čistý," uvedl Jan Birke pro Českou televizi.