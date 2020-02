FOTO, VIDEO: „Babiše do koše!“ křičeli v Náchodě na premiéra

Zatímco v Jaroměři čekala na premiéra Andreje Babiše při jeho nástupu do vlaku zhruba dvacítka odpůrců, na další zastávce v České Skalici to byl jeden osamocený voják v poli s transparentem. V Náchodě to už byla zhruba stovka hlasitých kritiků, kteří se šikovali na peróně a čekali na příjezd „vládního spoje“.

Stovka protestujících v Náchodě | Video: DENÍK/ Petr Vaňous

„Babiše do koše, Fuj, StB tu nechceme“ a další pokřiky přijímal premiér sice s úsměvem, ale plánovaný komentář pro média se v atmosféře fotbalového kotle neuskutečnil. „Sešla se nás nakonec skoro stovka a bylo tu mnohem víc emocí, než při demonstracích na náměstí,“ uvedl náchodský zastupitel Michal Kudrnáč (Zelení), který o den dříve na sociální síti vyzval k účasti na protestu a projevení nesouhlasu tváří v tvář kritizovanému politikovi. „Babiš nakonec z nádraží v podstatě utekl. Je skvělé, že jsme dali jasně najevo, že není normální mít premiéra, který je trestně stíhaný, který finančně i personálně vysává náš stát a který si v podstatě privatizuje politiku ve prospěch svého podnikatelského impéria,“ zmínil Michal Kudrnáč důvody protestu. „Přivítání“ , kterého se premiérovi v Náchodě dostalo, však považoval za nedůstojné náchodský zastupitel Jiří Prokop (ANO 2011). „Myslím si, že by pan Kudrnáč udělal lépe, kdyby místo protestů využil možnosti promluvit si s ministrem Havlíčkem osobně o obchvatu Náchoda. Když chce s ministrem něco řešit, tak je lepší za ním přijít a položit mu pár otázek. Protesty toho moc nedosáhne,“ nepochybuje, že je lepší s premiéry a ministry jednat, než proti nim protestovat. FOTO, VIDEO: Babiše do koše! V Náchodě na premiéra čekala stovka protestujících Přečíst článek › Jiří Řezník

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu