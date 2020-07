"Letošní vlčata byla zaznamenána přímo na hranici v Javořích horách nad Heřmánkovicemi. Zřejmě patří ke smečce z Javořích hor. Nelze říci, jestli se narodila na české nebo polské straně hranice. Odhadujeme, že tato smečka má nyní osm jedinců. Lze předpokládat, že i další dvě smečky se letos rozmnožily," řekl ČTK Kafka.

Další smečka měla loni jádrovou oblast v Národním parku Góry Stolowe a třetí ve Vraních horách. Vlci ze zmíněných tří smeček přecházejí hranice a na české straně hranice působí hlavně na Broumovsku, ale i na Trutnovsku. "V oblasti mezi Krkonošemi a Orlickými horami je doloženo rozmnožování vlků popáté v řadě. Ve třech smečkách tam odhadem žije více než 20 vlků," řekl ČTK Kafka.

Trvalý výskyt vlků v Královéhradeckém kraji po 250 letech byl zaznamenána v roce 2015 u Adršpachu v západní části Broumovska, o rok později bylo potvrzeno rozmnožování. Jádrová oblast této smečky se postupně přesunula více na západ do Vraních hor.

"Vlčí populace je v regionu stabilní. U původní adršpašské smečky je potvrzeno rozmnožování čtyřikrát v řadě, u smečky ve Stolových a v Javořích horách minimálně dvakrát. Letos jsou potvrzena vlčata zatím jen u smečky z Javořích hor," řekl ČTK Kafka.

Na otázku ČTK, jestli se lidé mají obávat vlků ve volné přírodě, odpověděl, že nikoli. "Není žádný důvod, aby se lidé báli chodit do lesa. Nemáme informace o tom, že by se chování vlků posouvalo do nestandardní roviny," řekl ČTK Kafka. Podle něj je jen otázkou času, kdy se vlci rozšíří i do nedalekých Orlických hor a přilehlé oblasti Góry Bystrzyckie na polské straně hranice.

Mezi hospodáři na Broumovsku roste odpor vůči vlkům, kteří jim ročně působí na hospodářských zvířatech škody za statisíce korun. I když jim kraj vyplácí náhrady škod, farmáři požadují změnu legislativy, aby se mohli vlkům bránit. Skupina farmářů z Broumovska dokonce zažalovala stát, domáhají se toho, aby ministerstvo životního prostředí připravilo návrh změny zákona o ochraně přírody a krajiny tak, aby mohl být počet vlků redukován.

Vlci se do česko-polského pohraničí na severu Královéhradeckého kraje rozšířili z Lužice v polsko-německém pomezí, patří k takzvané populaci nížinných vlků.