Na kole po něm jezdil Tomáš Holý. Se záchranou Podsemínského mostu pomůže kraj

Královéhradecký kraj se zapojí do záchrany Podsemínského mostu. Most, který proslavil zejména český film Jak dostat tatínka do polepšovny, je v současnosti v havarijním stavu a jeho opravu se místním léta nedaří uskutečnit. Liberecký a Královéhradecký kraj proto uzavřou memorandum k vytvoření podmínek pro opravu tohoto mostu, který leží na hranici obou krajů v turisticky exponované oblasti Českého ráje.

Na kole po něm jezdil Tomáš Holý. Se záchranou Podsemínského mostu pomůže Královéhradecký kraj | Foto: KHkraj