Čtením obžaloby a výslechem obžalovaného dealera z Náchoda Aleše D. začalo v pondělí ráno jednání u hradeckého krajského soudu. Státní zástupce Jan Vodička viní čtyřicetiletého muže z toho, že mezi lety 2017 a 2019 uvařil více než 16 kilo pervitinu. Ten vařil pomocí přenosné varny z léků a chemikálií postupem zvaným česká cesta na několika místech v Královéhradeckém kraji.

Sám obžalovaný se k výrobě pervitinu přiznal. Vařil ho z léků obsahujících pseudoefedrin. pro které jezdil každý týden do polské Lubavky. Aleš D. ovšem nesouhlasil s množstvím, které měl vyrobit a prodat. Tvrdí, že vyrobil nikoliv 16, ale zhruba tři kila pervitinu a jen jedno kilo prodal. Vzhledem k extrémnímu množství vyrobené drogy by mu ale i v takovém případě hrozilo 8 až 12 let vězení.

Obžalovaný dealer přiznal, že byl sám dlouhé roky drogově závislý. Velké množství pervitinu proto prý spotřeboval sám. „Osm gramů denně pro mě nebyl žádný problém. Protože jsem bral 20 let, mám k té droze obrovskou toleranci. V jednom období života jsem se chtěl ufetovat. Tam se mi ta tolerance ještě zvedla,“ popisoval před soudem čtyřicetiletý muž z Náchoda. Fetovat podle svých slov začal už ve svých 18 letech a zkusil prakticky všechny drogy, které existují. Už v roce 2019 mu Okresní soud v Trutnově za nedovolenou výrobu a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy uložil pokutu 40 tisíc korun.

NA POLICII PRÝ VYPOVÍDAL ZFETOVANÝ

Aleš D. se původně policistům přiznal k výrobě více než 16 kilogramů pervitinu. Později svou výpověď ale korigoval. Drogy prý vyrobil výrazně méně. Argumentoval zejména tím, že v době prvního výslechu byl pod silným vlivem pervitinu. „V takových chvílích mívám tendenci přehánět a chlubit se. Když mě policisté zadrželi, sesypal jsem se a bylo mi úplně jedno co říkám a podepisuji,“ tvrdil obžalovaný. Od chvíle, kdy ho v únoru loňského roku zadrželi policisté, prý drogy nebere. „Chodím pravidelně každý týden k paní doktorce, která mě pravidelně testuje. Chci abstinovat i do budoucna. Pokud budu v kriminále tak plánuji, že po propuštění budu pokračovat v léčbě,“ uvedl obžalovaný muž. Velkou motivací je pro něj prý jeho přítelkyně a jejich malá dcera.

DVACET MILIONŮ VPICHŮ

Aleš D. podle svých slov začal fetovat hned po dosažení plnoletosti. Ze závislosti se dvakrát léčil na psychiatrii v Havlíčkově Brodě. Ovšem bez větších úspěchů. Sám odhaduje, že si aplikoval až 20 milionů vpichů. „Vyzkoušel jsem prakticky vše. Pervitin, heroin, houbičky, marihuanu. Kombinoval jsem to i dohromady,“ přiznal soudu. Dvacet let drogové závislosti na Aleši D. na první pohled nezanechalo viditelné následky. Sám obžalovaný se ale obává, že jeho minulost ho dožene. „Určitě budu mít po padesátce velké sklony k duševním nemocem,“ uvedl.