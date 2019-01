Východní Čechy /ŘÁDKY DŮVĚRY/ - Každý týden zveřejňujeme příběhy čtenářů, kteří se chtějí podělit o radost i smutek. Dnes otiskujeme další z vašich dopisů. Pokud máte chuť, napište nám svoje zážitky.

Stránka Řádků důvěry se těší mimořádnému zájmu čtenářů. Do redakce chodí desítky dopisů. Proto mějte strpení, i váš příběh brzy zveřejníme.

Vážená redakce, již jednou jsem prosila o otisknutí mého dopisu, bohužel jsem se nedočkala odpovědi. Chtěla bych ještě jednou zkusit štěstí.

Ráda bych se touto cestou seznámila s hodným, spolehlivým a upřímným mužem vyšší postavy, domácím kutilem, se kterým bychom společně žili ve slušné domácnosti a byli si tak oporou. Je mi 67 let, jsem 165 cm vysoká a jsem plnoštíhlé postavy.

Čtenářka z Rychnovska

Chci život prožívat co nejlépe

Vážená redakce, nastal podzim a já pociťuji samotu více než kdy jindy. Je mi přes padesát let. Život utíká a možnost seznámení se mi jeví jako nedosažitelná, něco jako výhra ve sportce. Přesto to nevzdávám a hledám. Velmi bych si přála poznat muže, přítele, později partnera pro zbytek života.

Něco málo o sobě. Žiji v malém městě v rodinném domku, který jsme budovali s manželem. Těšili jsme se, že zde prožijeme hezké dny a roky. Manžel zemřel, děti si zařídily svůj život a já zůstala v domečku sama. Stále ještě chodím do zaměstnání. Mám pár přátel a hodné děti, které se snaží usnadnit mi mou samotu. Byla jsem zvyklá na akční život (turistika, trochu kolo, lyže, plavání). Chtěla bych pokračovat v tomto způsobu života. Samotnou mě to však nebaví. Hledám muže podobných zájmů. Samozřejmě i on bude mít svou rodinu, zájmy a potřeby. Jsem tolerantní a věřím, že při dobré vůli a snaze se domluvíme. V našem věku se asi trochu obáváme velkých změn. Chce to trochu poznání toho druhého a hlavně opravdovou vůli změnit samotu na život ve dvou. Já tu vůli a odhodlání mám. Jsem mírné povahy, mám ráda pořádek a klid.

Život utíká rychleji než bychom si přáli. V našem věku už nebudeme budovat rodinné zázemí, ani vychovávat děti. To máme za sebou. Před sebou však máme pár let, a ty bych chtěla prožít co nejlépe. Škoda každého dne.

Pokud moje řádky osloví některého muže, budu ráda.

Možná pod vánočním stromečkem budu moci někomu říci: „Děkuji, je mi s tebou dobře."

Čtenářka od Svitav

Najdu tě?

Vážená redakce, jsem opravdu moc rád, že máte ve svém Deníku tuto rubriku Řádky důvěry. I já doufám, že zde najdu spřízněnou dušičku, které mé klopýtnutí nebude vadit. Stále si myslím, že má naivita, která mě dostala do prostředí nikterak příjemného, není tím důvodem, proč se dva lidé nemohou seznámit. Proto hledám touto cestou zahořklé káčátko, které touží znovu milovat. Je mi 40 let, jsem modrooký brunet sportovní postavy s výškou 182 cm a váhou 89 kg. Jsem bezdětný, svobodný muž, který hledá ženu s vyřešenou minulostí. Takovou, které slova jako láska, věrnost a tolerance nejsou cizí. Nehledám sponzora, ale opravdovou ženu, která touží po souznění dvou upřímných srdíček. Děkuji a budu se těšit na odpověď.

Čtenář Peťa

(Pokud chcete reagovat na tyto příspěvky, pište na adresu redakce uvedenou vlevo na této straně. Na obálku napište, komu odpovídáte a datum otištění příspěvku. Dopisy adresátům předáme.)

Chcete napsat do Řádků důvěry?

Do Řádků důvěry napište vlastní příběh, v němž se podělíte o své starosti, samotu, ale i radosti a úspěchy. Možná právě tak získáte nová přátelství. Své příspěvky s kontakty na vás (adresou a telefonním číslem) i odpovědi na zveřejněné příběhy posílejte na:

Hradecký deník, Řádky důvěry, Kladská 17, 500 03 Hradec Králové, nebo na e-mailovou adresu g.lachmanova@vlp.cz.

Neuveřejňujeme anonymní příspěvky. V případě odpovědi uveďte vzadu na obálce, komu odpovídáte a datum otištěného příspěvku. Dopisy doručíme.