V Královéhradeckém kraji začal fungovat mobilní odběrový tým COVID-19 složený z řad příslušníků HZS Královéhradeckého kraje - zdravotnických záchranářů. Tým zajišťuje odběry vzorků pro testování na onemocnění COVID-19 a doplňuje tak stávající systém odběrových míst a týmů, které pracují v terénu napříč celým krajem.

Ilustrační foto | Foto: HZS KHK

S prvními odběry začali hasiči o víkendu. Do dnešního dne odebrali celkem téměř 80 vzorků stěrů z nosohltanu. Během pondělí 2. 11. zajišťovali například odběry v Domově důchodců Humburky, kde testovali asi 35 klientů a zaměstnanců. Tým je dle potřeby vysílán do terénu na základě požadavku krajské hygienické stanice nebo Integrovaného centrálního řídícího týmu (ICŘT). Zdravotničtí záchranáři pomáhají při zajištění odběrů například v sociálních zařízeních nebo mezi občany, kteří se nemohou dostavit do stávajících odběrových center. Na závěr každého dne předávají příslušníci vzorky do laboratoře ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.