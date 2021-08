„Byla to láska na první pohled, vlastně na první dobrou, jak my filmaři říkáme,“ vzpomíná na své setkání s opravdovým filmem náchodský rodák Petr Hejzlar, jenž ve svých 18 letech natočil první celovečerní film „Z města na venkov“.

15 dní čistého natáčení od brzkých ranních hodin až do pozdních večerů stačilo Petru Hejzlarovi a jeho štábu k natočení dramatického příběhu Tvář pomsty. | Foto: FB Petr Hejzlar

Do celovečerní prvotiny promítl i své dosavadní životní prožitky. „Samotný scénář mě napadl ve vlaku, když jsem jezdil jako student každý den z Červeného Kostelce do Hradce Králové - tam a zpět. Proto název ‚Z města na venkov‘,“ popisuje mladý filmař cestu k premiérovému celovečernímu počinu, do něhož promítl i své životní prožitky. „Mnoho věcí jsem prožil v Hradci Králové a ještě víc u nás tady v okolí Červeného Kostelce. Prošel jsem si různými životními událostmi - ať v osobním nebo pracovním životě. Některé scény, které se objevují v mých filmech, jsou inspirovány ze skutečných událostí mého života nebo mých nejbližších přátel.“