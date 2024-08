Generace Z (internetová generace, děti nového tisíciletí či zoomeři) je podle webu wikipedie společný název pro skupinu lidí narozených od poloviny 90. let 20. století do roku 2010. Dle nového členění je generace Z časována až od roku 2000. Nejmladší zástupci této generace se narodili během menšího baby-boomu v době světové finanční krize končící kolem roku 2010.

Jelikož studuje obor elektrikář na Střední škole v Semilech, má k tomuto městu blízký vztah. Zároveň toužil vytvářet obsah, který by odrážel každodenní život v Semilech. Jak sám zdůraznil, cílem jeho tvorby není nikoho se dotknout či pošpinit nebo zesměšnit samotné město. Jde mu pouze o humor. „Mířím především na mladší publikum. Mým hlavním cílem je pobavit lidi, také chci ukázat, že i malé město jako Semily může být inspirativní,“ osvětlil tvůrce.

Aktuálně nemá v plánu věnovat se dalším tématům, ale v budoucnu to nevylučuje. Přiznal, že někdy bývá těžké vytvořit nový meme týkající se Semil. Nejraději má videa, která obsahují humor nebo narážky na známé události či místa. Taková tvorba se těší i největšímu zájmu sledujících, těch má nyní skoro 4 tisíce. „Plánuji pokračovat ve vytváření zábavného a kvalitního obsahu videí, rozšířit sledovanost a dosáhnout magické hranice deseti tisíc sledujících. Doufám, že se to podaří do konce letošního roku,“ svěřil se Votoček.

Nemá žádný vzor, snaží se soustředit především na sebe a svoji tvorbu. Důležitá je pro něj originalita a regionálnost. Rád by více pronikl i na Instagram, tam zatím moc obsahu nepřidává. Na TikToku ho baví především mladší publikum a vytvoření memečka mu zabere přibližně pět minut. Podstatné je, aby přišel nápad, na co bude odkazovat. „Zpětná vazba je většinou velmi pozitivní a jsem rád, že lidi moje tvorba videí baví. Samozřejmě se občas objeví i kritika, podle té se snažím dennodenně zlepšovat,“ uzavřel vyprávění Michal Votoček.