Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu. Od druhé poloviny úterní noci a po celý středeční den by mělo velmi vydatně pršet, a to v našem kraji zejména ve Vrchlabí, Trutnově, Broumově, Náchodě, Novém Městě nad Metují, Dobrušce i v Rychnově nad Kněžnou.

Krčínem se valila voda, ze silnice byla ve chvíli řeka. | Foto: Eva Benešová

Očekává se zvýšený odtok vody z krajiny i zaplavené silnice, na nichž hrozí řidičům snížená viditelnost i zhoršená přilnavost pneumatik k vozovce. Při silném dešti by měli řidiči zpomalit a jet velmi opatrně. Lidé by neměli vstupovat a vjíždět do proudící vody a zatopených míst. V podmáčených oblastech také hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací.