Město získá zabavené psy. Brzy by měli být nabídnuti k osvojení

Zhruba 70 psů z odhalené množírny je už více než měsíc v hradeckém útulku. Ten sice dostal několik stovek nabídek na osvojení, všechny ale musel odmítnout, neboť psi jsou stále v majetku soukromé osoby. To by se ale už brzy mělo změnit. Město obdrželo od původního majitele nabídku darování psů, což by umožnilo nabídnout tyto psy k osvojení. Návrh darování psů v tomto týdnu projednala rada města, v pondělí se jím bude také zabývat hradecké zastupitelstvo.

Foto: KŘP Královéhradeckého kraje | Foto: KŘP Královéhradeckého kraje

„Konečně máme vidinu, že se pro zabavená zvířata podaří zajistit vhodný domov, ovšem stále s nimi i v tuto chvíli musíme nakládat jako s majetkem soukromé osoby. Abychom je mohli nabídnout k osvojení, potřebujeme mít zajištěné veškeré dokumenty, souhlas zastupitelstva s převzetím psů do majetku města a podpis majitele. Zatím žádáme všechny zájemce o osvojení psů, aby do útulku s prosbami o rezervace či osvojení psů nevolali. Všech nabídek si každopádně velice vážíme a děkujeme za ně. V tuto chvíli ale ještě prosíme veřejnost o trpělivost,“ říká Věra Pourová, náměstkyně primátora pro správu městského majetku a správu městských organizací. Město zatím předpokládá, že v případě schválení a zajištění všech potřebných dokumentů a náležitostí, by někteří psi mohli být poskytnuti k bezplatnému osvojení již před Vánocemi. Vše bude záležet na vyřízení majetkoprávního vztahu ke psům, kteří tak zatím stále zůstávají v hradeckém útulku. Krajské město odmění pedagogy, kteří pomohli dětem během nouzového stavu Přečíst článek › Veřejnost každopádně může i nadále pomáhat. „Před útulkem stále funguje zřízené darovací místo, kam mohou lidé umístit například granule, deky nebo pelíšky. Vzhledem k tomu, že v útulku jsou zejména psi malého vzrůstu, budou vhodnější menší a drobnější granule, případně nějaké kapsičky nebo další měkké krmivo,“ doplňuje Tomáš Pospíšil, ředitel technických služeb. Jakmile budou psi z útulku volní k osvojení, bude o tom město na svých webových a facebookových stránkách informovat. Stejně tak budou informace uveřejněny na stránkách Útulku pro opuštěná zvířata Hradec Králové. Spolu s tím budou zveřejněny také podmínky adopce. Odsouzený vrah ve Valdicích týral spoluvězně. Odsedí si pět let navíc Přečíst článek › „Předpokládáme, že nabídka osvojení psů bude nejen z organizačních důvodů provedena po skupinách pěti až deseti psů“, upřesňuje Pospíšil. Rezervace zvířat nejsou v současné době v žádném případě možné. S ohledem na pandemickou situaci zrušil útulek také venčení psů pro veřejnost. Zrušené jsou také předvánoční dny otevřených dveří.