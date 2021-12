Nové části dálnic D11 a D35 nám pomohou. Krajské město bude hlavně ve špičkách lépe průjezdné a to nám usnadní a zrychlí zásahy, shodují se všechny složky integrovaného záchranného systému. „Otevření obou úseků dálnic by mělo mít velmi pozitivní vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu,“ zamýšlí se šéf krajské dopravní policie Petr Dušek. Část kamionů už z města zmizela se středečním otevřením D35 Opatovice Časy. Podle Petra Duška už ve čtvrtek z města zmizela část dopravy, která přijížděla po Hradubické a mířila na Orlické hory, nebo na sever Moravy. „Trasa do Hradce Králové ze směru od Pardubic, dále průjezd kolem Fakultní nemocnice, přes křižovatku Mileta, ale například i kruhový objezd na Brněnské ulici by měly být daleko lépe, plynuleji a bezpečněji průjezdné,“ myslí si zkušený policista. Doprava by měla podle Petra Duška klesat také od křižovatky u ČKD přes Koutníkovu ulici.

Ze státovky na Jaroměř bude u Semonic vedlejší silnice, hlavní bude exit z D11

Pro záchranáře by to mohla znamenat méně nehod na městském okruhu, ale také to, že se pod majáky nebudou tak často prodírat kolonami. „Pokles dopravy by mohl přispět k lepší průjezdnosti Hradcem a Jaroměří pro zásahovou techniku, která má v tomto ohledu časté potíže,“ dodává za hasiče Martina Götzová.

Zklidnit by se měla i doprava na silici první třídy mezi Hradcem a Jaroměří, kam složky IZS často vyjíždějí k vážným nehodám. „Týden co týden zasahujeme na tomto úseku u dopravních nehod, bohužel jsou mezi nimi i vážné případy,“ popisuje situaci očima hasičů jejich mluvčí Martina Götzová.

Podobné zkušenosti má i Ivo Novák ze Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Ten kromě úbytku zásahů a jejich zrychlení vidí ještě jednu výhodu. Záchranka totiž často převáží pacienty ze severních částí kraje do fakultní nemocnice: „Velmi často jezdíme s nemocnými, kteří vyžadují specializovanou, nebo dokonce centrovou péči a lidi transportujeme po stávajících přetížené silnici číslo 33 od Jaroměře. Tím, že se otevře nový úsek D11, tak se převozy zrychlí. Také to pro nás bude bezpečnější, to se jedno s druhým,“ vysvětluje Ivo Novák.

VIDEO: Projeďte se po D35 z Opatovic do Časů. Třináct kilometrů v 90 vteřinách

Dálnice jsou bezpečnější

Dálnice jsou obecně bezpečnější, než ostatní silnice. Právě mezi Hradcem a Jaroměří zemřelo za posledních deset let při nehodách sedm lidí. Policisté se na otevření nových úseků dálnic připravovali předem. „Policie v Královéhradeckém kraji zřídila a uvedla v nedávné době do provozu dvě dálniční oddělení. Před rokem v Jaroměři a teď na podzim dálniční oddělení v Hořicích, která postupně personálně obsazujeme,“ potvrzuje za policii Magdalena Vlčková.

Ivo Novák pak za záchranku připomíná, že dispečinky a samotné posádky se musí naučit, jak nové úseky efektivně využívat: „Jak se dostat na jednotlivé sjezdy. Jak udělat operační řízení, abychom najeli do správného směru dálnice na správném místě, to je novinka, se kterou se musíme seznámit.“

Zkušený záchranář věří, že na tragické nehody na silnici první třídy mezi Hradcem Králové a Jaroměří se bude už jen vzpomínat: „Doufám, že to bude jako se starou pražskou silnicí, kde když dnes jedu, tak je to často smutné vzpomínání, kde všude jsem zasahoval s vrtulníkem. Doufáme, že jak pomohla D11 pražské silnici před Hradcem, tak pomůže úseku na Jaroměř,“ věří Ivo Novák.