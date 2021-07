Farmářský mazánek z mangalice s cibulí, kozí žervé, žitný kvasový chléb s otrubami či karamelový větrník od prince – to jsou čtyři z osmi produktů, které byly nominovány v Královéhradeckém kraji do 12. ročníku soutěže Regionální potravina. Jejich výrobci nyní čekají již jen na udělení certifikátu, jenž je k označení Regionální potravina bude opravňovat. O prestižní ocenění se přitom ucházelo téměř 180 výrobků od 44 místních výrobců.

Regionální potravina Královehradeckého kraje 2021 | Foto: Archiv

Jedním z nich byla i ekofarma Bošina z Vernéřovic na Broumovsku, která do soutěže přihlásila čtveřici svých výrobků. Přísná hodnotitelská komise se shodla, že produkt s pohádkově gurmánským názvem farmářský mazánek z mangalice s cibulí snese nejpřísnější kritéria. „Je to konfitované dlouhopečené maso z mangalice ve vlastní šťávě,“ popisuje Jan Bošina, a upřesňuje, že na drobno nakrájené maso peče asi osm hodin v konvektomatu. „Je tam jen pepř, sůl a k této variantě přidáváme i cibuli,“ říká farmář, že pečením rozpadlé maso se pak zavaří do skleniček. „Nejdůležitější je původ masa. Tuk, který je nositelem chuti, má z mangalice úplně jinou chuť než z klasického prasete,“ prozrazuje kouzlo úspěchu produktu, který jde i na farmářských trzích hodně na odbyt. „Důležité je dát lidem ochutnat – jak ochutnají, tak to pak chtějí,“ těší Bošinu, že mazánek je jedním z nejprodávanějších výrobků a přidal i příběh vzniku názvu produktu. „Já jsem chtěl, aby se to jmenovalo prase v mase, ale to mi neprošlo,“ prozradil s úsměvem variantu přímočaře chlapského názvu. „Manželka pak přišla s mazánkem – je to od toho, že se to může namazat na chleba a jíst s cibulí nebo kyselou okurkou.“