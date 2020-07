Ošetřovatelé zatím vše pozorují pouze přes kameru. Ve Lvím safari zůstává zbytek skupiny k vidění jako obvykle.

"Odchov v tuto chvíli probíhá dobře. Od samotného porodu probíhá zcela přirozeně a my do něj vůbec nezasahujeme. Situaci můžeme hodnotit pouze z pohledu na kamery v porodním boxu," vysvětluje zoologický ředitel Safari Parku Dvůr Králové Jaroslav Hyjánek. Pohlaví trojice lvíčat zoologové ještě neznají. "Změní se to v příštích týdnech, kdy celý vrh lvíčat podstoupí preventivní prohlídku," upřesňuje Jaroslav Hyjánek.

Mláďata se narodila v neděli 5. července a z kamerových záběrů je zřejmé, že všechna pijí a samice Khalila se o ně stará s podobnou pečlivostí, jako tomu bylo při jejím loňském odchovu. Jedno ze lvíčat je viditelně menší než ostatní.

V tuto chvíli se nedá odhadnout, kdy samice a mláďata začnou opouštět porodní box. Bude záležet pouze na jejich kondici a rozhodnutí. V první fázi budou vycházet na dvorky u pavilonu, kde se přes mříže budou seznamovat se zbytkem skupiny.

"První kontakt proběhne jistě přes bezpečnou bariéru plotu. Až v situaci, že lvíčata budou schopná odolat případnému neomalenému chování sourozenců, spojíme je dohromady," plánuje Jaroslav Hyjánek. Obě roční lvíčata v budoucnu skupinu opustí.

Ve Lvím safari je nadále k vidění zbytek dvorské smečky, jeho provoz situace nijak neomezuje. "Pro samotné lvy je situace zcela přirozená, i v přírodě samice běžně na několik týdnů odchází mimo smečku, aby porodila a o samotě se věnovala mláďatům," popisuje Hyjánek.

LEV BERBERSKÝ



Lev berberský, kterého chová Safari Park Dvůr Králové, už z volné přírody zcela vymizel. V minulosti obýval tento velký poddruh lva pustinného severní Afriku. Právě tam, ve zvěřinci marockého krále, přežily desítky lvů, jejichž mláďata se postupně rozšířila do zoologických zahrad.



Chov lva berberského v licencovaných zoologických zahradách se řídí doporučeními koordinátora Evropského záchovného programu (EEP), který doporučuje spojování vhodných jedinců a přesuny nebo umisťování mláďat či případná managementová opatření chovu, vedoucí k co nejvyšší genetické pestrosti populace lvů berberských v lidské péči. Právě tyto kroky jsou zásadní pro přežití druhu do budoucnosti.