Turistické pochody jsou na Jablonecku oblíbené, na Železnobrodsku pak milované. Králem mezi zdejšími pochody jsou bez diskuzí Líšenské pochody Českým rájem. „Na Líšenských pochodech jsem za posledních patnáct let chyběl dvakrát, možná třikrát a to jednou kvůli opravdu špatnému počasí a dvakrát kvůli kovidu," sdělil osmapadesátiletý Milan z Turnova.

Do malé vísky mezi Železným Brodem a Malou Skálou dorazí stovky, ba tisíce pochodníků. Začínají tu příjezdem pochodníků z větší vzdálenosti v pátek. Místní sokolové zajistí od pátku odpoledne, v sobotu po celý den a v neděli dopoledne občerstvení v místní sokolovně. Již v pátek v 19 hodin se na sportovišti bude konat táborák s občerstvením.

Tajemné Česko. Kittelovsko je obestřeno aurou doktora Fausta z Jizerských hor

Sobota je 4. června je hlavním dnem Líšenských pochodů Českým rájem. Prezentace bude zahájena nejméně půl hodiny před startem jednotlivých pochodů v sokolovně v Líšném.

Organizátoři připravili celkem šest tras pochodů od sedmikilometrové, kterou zvládnou i malé děti či maminky s kočárky, až po dálkovou padesátikilometrovou. Ta je i díky mnoha výstupům do kopců v okolí velmi náročná. I proto organizátoři nepustí na trať každého. „Dálkový pochod na padesát kilometrů není pro mládež do 15 let povolen. Účastníkům zároveň doporučujeme lékařskou prohlídku," vysvětlil Jaroslav Salaba.

Organizátoři pamatují i na dětské pochodníky. Na Prosíčce na ně čekají atrakce a hry. Akci v cíli doprovodí country kapela Kapelníci, sobotní večer pak v sokolovně zatraktivní liberecká skupina Non Stop.

Doprava a spaní

Do Líšného je možné vyrazit autem, ale není to příliš chytré, obec nemá příliš parkovacích míst. Dobré je využít dobré vlakové spojení. V Líšném zastavují jen osobní vlaky, ale zato často.

Pro pochodníky z daleka mají organizátoři připraveno i ubytování. „Zajišťujeme přespání pro obě noci ve vlastních spacácích v sokolovně do náplně kapacity. Dále doporučujeme možnost využít stanování v prostorách sokolovny nebo u sportoviště. Ubytování si ale lidé mohou zajistit například na Malé Skále v hotelu Jizera, případně v mnoha dalších okolních ubytovacích zařízeních," doplnil Salaba.

Historie

Klub českých turistů při TJ Sokol přišel v roce 1970 s nápadem uspořádat pochody pro širokou veřejnost, které se v té době stávaly populární záležitostí v celém tehdejším Československu. Termín těchto pochodů byl stanoven na červen 1971. Prvního ročníku se na 3 trasách 15, 25 a 50 km zúčastnilo 76 pochodníků. Při druhém ročníku již pochodovalo 247 turistů, z nichž 114 bylo odjinud. Od tohoto ročníku byl kontrolní list vybaven mapkou tras, jejíž kvalita se postupem času neustále vylepšovala.

Do 4. ročníku byl název Líšenská padesátka Českým rájem, od tohoto ročníku se s rozrůstajícím množstvím tras změnil název na současný Líšenské pochody Českým rájem a počet tras se ustálil na dnešních šesti v délce od 7 do 50 kilometrů.

Statečný švec Jíra a princezna Jasněnka. Hrad Frýdštejn hrál ve známé pohádce

Od 16. ročníku jsou pro děti připravovány soutěže a závodivé hry. Zpočátku byly soutěže součástí plnění dětského odznaku zdatnosti a později již jen jako hry a soutěže s odměnou.

Nejvíce zájemců se Líšenských pochodů zúčastnilo v roce 2000, kdy jich na trasy vyrazilo více než dva a půl tisíce. Pochody patří mezi významné akce Klubu českých turistů v ČR.