Stejný názor zastává i MUDr. Petr Šubrt, krajský předseda sdružení praktiků na Královéhradecku, který provozuje ordinaci v Lhotě pod Libčany poblíž Hradce Králové.

Zájem pacientů o očkování u praktických lékařů, kterých je v republice více než pět tisíc, je podle něho dominující.

„Já počkám s očkováním na svého pana doktora. Do žádného centra se nepoženu,“ potvrzuje jeho výrok seniorka Hana Malíková z Jičínska. Lída Kořístková ze Zboží na Novopacku zastává stejný názor. „Nechám se očkovat u paní doktorky v Nové Pace. Je to jednodušší a bezpečnější.“

„Náš postoj v republice je stejný, chceme očkovat. Navíc to chtějí i naši pacienti. Nechtějí do center, nechtějí se registrovat, mnohdy nemají nikoho, kdo by je k očkování dopravil. Mají tisíc a jeden důvodů proč se nechat očkovat u svého doktora,“ argumentoval lékař, který už má zaveden seznam 170 klientů, kteří mají o očkování v jeho ordinaci zájem. A pokud bude očkovat, seznam se skokově rozšíří.

Více než očkovací centra

Vypočítává, že při oočkování deseti lidí v jedné ordinaci denně jde o 45 tisíc v republice, což je téměř milion oočkovaných za měsíc. Je to nesrovnatelné číslo s očkovacími centry.

Petr Šubrt zdůrazňuje, že při vyplňování formulářů před očkováním v centru, si mnozí nepamatují, jaké užívají léky, co mají za nemoci, zda mají alergie. U praktického lékaře není potřebný žádný zdravotní dotazník, lékař má o všem přehled.

Upozorňuje také na zbytečně složitou administrativu při vakcinaci. Pozastavuje se i nad tím, že lidé, pokud se nechají očkovat u svého praktika, se budou muset zaregistrovat rovněž v centrální databázi.

„Kde to žijeme, co je to za nesmyslný systém? Co je to za zbytečné obstrukce? “ kroutí hlavou. „Je to zoufalství. Tady se konstruuje komplikovaná cesta a její cíl je v nedohlednu,“ zlobí se.

Na otázku, zda existuje reálný termín, kdy praktici zahájí očkování, krajský šéf sdružení nezná odpověď. Jen dodává, že celý proces nyní komplikuje nedostatek vakcín.

MUDr. Tamara Hynková z úpické ordinace je přesvědčena, že očkování u praktických lékařů se podaří na kraji prosadit. „Počítáme s tím. Myslím si, že je to nejjednodušší a nejlevnější forma. Navíc od pacientů slýcháme, že je to pro ně nejschůdnější cesta.“

Lékařka připomíná, že praktičtí lékaři každoročně očkují pacienty proti tetanu, chřipkám a jiným nemocem, takže v očkování na covid 19 nevidí žádný problém. Podle ní je to jediná správná cesta. Sama má už seznamy svých pacientů nad osmdesát let a společně s kolegy čeká na vakcíny.

Domnívá se, že vláda se přiklání k očkovacím centru po vzoru ostatních států, že není jejím záměrem odstavit praktiky.

„Vláda si bere příklady odjinud a snaží se je aplikovat na nás, aniž by si uvědomila, že v armádě praktických lékařů spočívá poměrně velká síla. Je potřeba, abychom se ozvali,“ naznačuje Tamara Hynková.

Šest dobrých důvodů, proč očkovat v ordinacích praktických lékařů:



1. Občané si to přejí.

2. Je to jednoduché, dostupné, netřeba složité registrace do sytému, žádný zdravotní dotazník.

3. Je to bezpečné a komfortní. Odpadá kontakt s velkým počtem dalších osob, který nutně nastane ve velkokapacitním centru.

4. Je to rychlé. Obrovská síla praktiků - 5200 ordinací.

5. Je to levné. Není třeba platit pronájem výstavištím a sportovním halám, nevznikají žádné investice.

6. Nehrozí žádné zneužívání vakcín. Praktik je povinen okamžitě zavést informace o provedeném očkování do ISIN. Lze tedy snadno zjistit koho očkuje.