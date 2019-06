V Krkonoších ve Špindlerově Mlýně, Peci pod Sněžkou, Janských Lázních, Velké Úpě, vrchlabských Herlíkovicích, Harrachově, Rokytnici nad Jizerou, v Orlických horách v Deštném a Říčkách. Tam si můžou návštěvníci hor zpestřit výlety jízdou lanovou dráhou. Ta nejstarší, z Janských Lázní na Černou horu, vozí turisty už 91 let. Kabinková lanovka Černohorský Express jezdí denně od devíti do 18 hodin každou půl hodinu.

V sobotu, v první červnový den, nastoupí do každodenního režimu od 9 do 18.30 hodin sedačková lanovka na Portášky z Velké Úpy. Bude tak jezdit až do 29. září. U její horní stanice čeká výletníky loni otevřená rozsáhlá Herní krajina Pecka. Je plná dětských atrakcí a důmyslných stezek na kraji lesa, v nadmořské výšce tisíc metrů. Je otevřená denně.

Na Černé hoře se můžou malí návštěvníci Krkonoš vyřádit o víkendech v Dětském parku Kabinka v těsné blízkosti horní stanice lanovky. Najdou tam nejvýše položenou lezeckou stěnu v republice, šlapací káry i lodičky plující v retenční nádrži. Dnes vyjede také sedačková lanovka na Hnědý vrch z Pece pod Sněžkou. V denním provozu bude od 15. června. Na Sněžku vyráží lanovka z Pece v létě denně od 8 do 19 hodin.

Ani ve Špindlerově Mlýně si lanovky po dlouhé zimě moc neodfrkly. Nepravidelně jezdily už v květnu. Od června až do října je čeká každodenní šichta. Ve Svatém Petru vždy od 9 do 16 hodin, o prázdninách do 17 hodin, na Medvědíně v červnu od 9 do 17 hodin, o prázdninách do 18 hodin.

Špindlerovskou novinkou letošního léta je zábavně naučná cyklostezka ve Svatém Petru Jízda za zvířátky. Je dlouhá necelých osm kilometrů a zavede návštěvníky do světa obyvatel krkonošských lesů.

Od 22. června chystá skiareál v depu dolní stanice lanovky Svatý Petr výstavu Špindl na lyžích 2. Unikátní černobílé fotografie dokumentují významné chvíle ze sportovní historie, důležité mezníky i život Špindlu.

V červnu jsou v provozu také lanové dráhy z Herlíkovic na vrch Žalý (v červnu o víkendech, v červenci a srpnu denně), z Harrachova na Čertovu horu (denně) nebo rokytnická lanovka Horní Domky (v červnu o víkendech, v červenci a srpnu denně).

V sobotu se také rozjede lanová dráha Marta II v Deštném v Orlických horách. Výletníky vyveze pod Studený vrch, kde se mohou napojit na několik zajímavých turistických tras. Lanovka je ideální výchozím bodem na Kačenčinu pohádkovou stezku. Zážitek nabitý adrenalinem pak skýtá sjezd modré sjezdovky na terénní tříkolce.

Od vrchní stanice lanovky vedou také zajímavé tratě pro terénní koloběžky. Zatímco v červnu a září sveze deštenská lanovka zájemce v půlhodinových intervalech od 9 do 17 hodin jen o víkendech, o prázdninách bude v provozu každý den.

S obdobným režimem v sobotu zahajuje letní sezonu i čtyřsedačková lanovka v Říčkách. Jezdit tam bude v půlhodinových intervalech vyjma 12.30. Pasažéry a případně i jejich kola vyveze na vrchol Zakletého, odkud je to kousek k páteřní cestě vedoucí po hřebeni Orlických hor – Jiráskově cestě.