„V prvním případě jde o 240 kilogramů chlazených kuřecích čtvrtek,“ uvedl mluvčí SVS Petr Vorlíček. Podle něj maso putovalo od příjemce zásilky, kterým byla firma Drůbeží ráj z Březhradu, do dvou restaurací v pardubickém AFI Paláci. Asi 100 kilogramů masa zpracovali v provozovně Mix Grill a 15 kilo v restauraci Cactus. Přibližně polovinu masa, která byla v restauracích zmrazena, se podařilo dohledat a čeká ji likvidace.

„Zbytek masa z 240kilogramové šarže byl využit k jiným účelům, než k lidské spotřebě,“ sdělil mluvčí. Dodal, že u obou restaurací se dá předpokládat, že zbylé kuřecí maso prošlo dostatečnou tepelnou úpravou a riziko nákazy spotřebitelů by mělo být minimální.

Dalších 300 kilogramů kuřecích prsních řízků bylo dodáno do do skladu firmy Bidfood v Chlumci nad Cidlinou. Tento případ veterináři ještě vyšetřují. „SVS informovala o nálezech salmonely v mase polské dozorové orgány prostřednictvím systému rychlého varování RASFF,“ upozornil Petr Vorlíček. Veterináři podle něj zatím nemají informace o žádných zdravotních problémech, které by tato dodávka masa někomu způsobila. O jiné zásilce polského masa se salmonelou, které přišlo firmě z Nového Bydžova, informovala SVS už minulý týden.