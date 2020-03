U kulturních památek se díky nim člověk dostane i na jinak zapovězená místa. Například Územní památková správa na Sychrově, která obhospodařuje celkem 17 objektů v Libereckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji, některé své památky takto ukazuje denně na facebookových stránkách. Lidé se tak mohou těšit třeba na prohlídku novogotického zámku Hrádek u Nechanic.

Nově zpřístupněné schodiště

„Nejsem sice žádný režisér a kameraman, ale snažím se lidem ukázat, co náš zámek nabízí. Nyní je například na našem facebooku k vidění komentovaná prohlídka Červeného schodiště. To jsme částečně chtěli zpřístupnit na začátku sezony, ale okolnosti nás donutili jej alespoň takto lidem ukázat,“ řekl hrádecký kastelán Martin Rejman, který nyní čeká na dobu, až na něj přijde opět od kolegů řada.

Kam vyrazit na virtuální prohlídky?



24. 3. Hrubý Rohozec

25. 3. Zákupy

26. 3. Sychrov

27. 3. Náchodský zámek

28. 3. Ratibořice

29. 3. Slatiňany

30. 3. Hrádek u Nechanic

31. 3. Grabštejn

1. 4. Opočno

A už teď ví, co virtuálním návštěvníkům nabídne na konci března: „Přemýšlím, že je zavedu do prostřední věže Kardinálky. Tam se normálně návštěvník nedostane. Skrze ní se pak podíváme na střechu památky.“

Videa zůstanou na facebookových stránkách nejen v den prohlídky, ale až do konce vyhlášené karantény.

Po hradeckém divadle Drak, které na konci minulého týdne zve návštěvníky na svá virtuální představení, se ke kolegům přidalo i další zdejší divadlo - Klicperovo. To na svém facebooku živě streamouje PODKROVÍ LIVE . „Je to krátké dvacetiminutové setkání s našimi herci. Každý díl bude jiný, připravujeme pro vás povídání, vyprávění, čtení, anekdoty nebo i písničky. Do vysílání se lidé mohou zapojit živě. A to jednak prostřednictvím vkomentářů, tak i obrazem přes Skype,“ informoval mluvčí divadla Martin Sedláček.

Kino v pohodlí domova

Zkrátka nepřijdou ani milovníci filmů. Například hradecké Bio Centrál připravilo projekt Moje kino. Na stránkách biografu člověk vybere představení, které chce vidět, online si zakoupí vstupenku a 30 minut před začátkem vysílání filmu kino pošle odkaz na stream. Každý den je začíná ve 20.30 hodin jiné filmové představení.

Ve středu 25. března je na programu film Raoul Taburin, tedy příběh kluka, který vyrostl, aniž by se naučil jezdit na kole. Další den je pak v nabídce film Paterson. Vstupné na oba filmy je 100 korun.