„Po letech úsilí a jednání mám obrovskou radost, že začnou projekční práce na modernizaci klíčových tratí v Královéhradeckém kraji. Pro mě a celý tým krajského odboru dopravy to znamená velké zadostiučinění a pro cestující v regionu také reálný výhled na rychlejší cestování na trase Praha – Hradec Králové – Wroclaw do několika let. Součástí připravovaných dílčích projektů je modernizace a zdvoukolejnění trati mezi Hradcem Králové a Jaroměří, modernizace trati mezi Jaroměří, Českou Skalicí a Náchodem včetně výstavby tzv. Vysokovské spojky. Počítá se také s modernizací úseku z Náchoda do Meziměstí až na státní hranice. Právě desetiletí opomíjený projekt Vysokovské spojky je naprosto klíčový pro zkrácení cestování mezi Hradcem a Broumovem a je nejkratší možnou variantou pro rychlé spojení mezi Prahou a Varšavou. Osobně tuto klíčovou investici léta prosazuji i při jednání s ministry dopravy i dalšími zástupci státu a jeho organizací,“ uvedl hejtman Martin Červíček.