Prim hraje jednoznačně Trutnov, který je vyhlášený upravenými kruhovými objezdy s květinovou výzdobou. Ve městě jich má takových osm, o které se pečlivě starají Technické služby. První vybudovala radnice v roce 1997. Devátý přibyl loni.

„Vedoucí veřejné zeleně je hodně šikovná. Má kumšt a ví, jak udělat směs, aby květiny pěkně vypadaly a vydržely hezké po celou sezonu tak, jak v Trutnově jsou. Inspiraci jsme hodně čerpali v zahraničí, například v Německu,“ prozrazuje kouzlo vyzdobených trutnovských kruhových objezdů šéf Technických služeb Lumír Labík. „Jejich údržba je náročná, v sezoně vyžaduje každodenní péči,“ dodává.

Květinovou výzdobu a spuštění vodotrysků provádějí v Trutnově obvykle v polovině května, jakmile kalendář přeskočí tři zmrzlé muže Pankráce, Serváce a Bonifáce. „Do té doby ještě bývá ráno kolem nuly a to nejde technologicky provést. Zůstávají tam do doby, než se přihlásí zima, obvykle do konce října či poloviny listopadu,“ vysvětluje Labík.

První okružní křižovatka na světě vznikla v roce 1904 v New Yorku, v Evropě v roce 1907 v Paříži okolo Vítězného oblouku, na českém území ve 30. letech v Praze na Vítězném náměstí v Dejvicích.

Trutnov: drak má kostru z Francie

V Trutnově budí velkou pozornost především kruhový objezd u kina na Polské ulici, kterému vévodí od roku 2009 symbol města drak, vyšperkovaný květinovou výzdobou. Kostru draka, umístěného na středovém ostrůvku, koupil Trutnov z Francie. „Všechno ostatní jsme na něm vytvořili u nás v Technických službách, včetně systému zálivky,“ říká ředitel Technických služeb Trutnov Lumír Labík. „Na zimu dáváme drakovi zimní ošacení, připíchneme mu jehličí,“ doplňuje. Letos v zimě však na kruhovém objezdu chyběl. Vůbec poprvé totiž drak prošel generální opravou. Na svoje místo se vrátil minulý týden v pondělí. „Sloužil několik let. Udělali jsme kompletní rekonstrukci. Museli jsme ho odvézt, celého odstrojit, natřít, udělat mu nová plátna a zavodňování. Na místě jsme ho naplnili zeminou a po třech zmrzlých mužích přijde na řadu osázení květinami,“ popisuje Labík. Vyzdobený kruhový objezd se v minulosti stával terčem nenechavců. „Lidi si chodili půjčovat sazenice. Stávalo se, že nám sebrali čtvrt kruháku kytek. Ale to už se nestává,“ tvrdí Lumír Labík. Dost možná i proto, že kruhový objezd s drakem je pod bedlivým dozorem kamer a dění na něm je k vidění živě na webu města.

Trutnov: duch hor Rýbrcoul

Výjezd z Trutnova směrem na hory stráží na kruhovém objezdu u obchodní zóny Krkonošská od září 2013 třímetrová bronzová socha mytické bytosti Krkonoš, tajemného ducha hor Rýbrcoula. Její autorkou je trutnovská sochařka Paulina Skavova, odlití do bronzu provedla umělecká slévárna HVH v Horní Kalné. Sochu kompletně financovaly ve veřejné sbírce soukromé firmy. I s podstavcem měří 4,5 metru a váží 450 kg.

Dvůr Králové: nosorožec Sudán

Socha nosorožce Sudána v životní velikosti z pískovce a kovu od kamenosochaře Jana Brože a uměleckého kováře Pavla Vágnera, vážící bezmála pět tun, dominuje kruhovému objezdu u oční školy ve Dvoře Králové od loňského července. Odkazuje na nosorožce Sudána, který byl posledním samcem severního bílého nosorožce (zemřel v březnu 2018 v Keni) a je jedním z největších symbolů ochrany zvířat ve volné přírodě. Má tak svou sochu v místě, kde trávil většinu života. Sudána, spolu s dalšími pěti nosorožci, získal z odchytu v jižním Sudánu pro dvorskou zoo v roce 1975 legendární ředitel Josef Vágner. V roce 2009 dvorská zoo vrátila Sudána do Afriky a žil v rezervaci Ol Pejeta v Keni.

Dvůr Králové: surikaty s rouškami

Šest dřevěných soch řezbáře Jana Paďoura, které odkazují na místní safari park, patří neodmyslitelně ke kruhovému objezdu ve Dvoře Králové nad Labem na křižovatce ulic Švehlova, Legionářská, Dukelská a 17. listopadu. Jsou tam od července 2013. Na přelomu let 2016 a 2017 byla jedna ze surikat odcizena. Socha byla nahrazena. Dřevěné prvky jsou každoročně natírány proti povětrnostním vlivům, dochází k pravidelné údržbě zeleně. Surikaty jsou podle různých událostí pravidelně zdobeny, naposledy měly letos v březnu roušky.

Řezbář Jan Paďour je také autorem dřevěných plastik dvou supů, jednoho zoborožce a lva. Sochy byly instalovány postupně během října 2014 ve středovém ostrůvku okružní křižovatky na Denisově náměstí u mostu Jana Opletala.

Náchod: zámek v podzámčí

Kruhový objezd v Náchodě u Čedoku zdobí od března 2018 3D model náchodského zámku. Vyrobil ho Lukáš Nývlt z Velkých Petrovic. Model zámku je podsvícen LED osvětlením. Stal se atraktivní dominantou v centru Náchoda, stejně jako opravdový zámek, který ční nad městem již po staletí.

Hradec Králové: fontána s korunou

V roce 2017 obdržela hradecká křižovatka Koruna ocenění Dopravní stavba roku. Stavba vybudovaná podle návrhu architekta Patrika Kotase je v provozu je od srpna 2016. Rozpočet celého projektu byl 128 milionů korun. Vějíř osmi trolejových pilířů symbolizuje královskou korunu věnného města Hradec Králové a respektuje historický název lokality. Uprostřed stavby je uložena fontána s bazénem. Křižovatka urbanisticky vytváří konec i začátek Gočárovy třídy zároveň.