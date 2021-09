Nikdo ze známých tváří však vítěznou trofej nezískal. Divákům podle výsledků hlasování nejvíc chutnal guláš, který uvařily Vydrovy Boudy. Obhájily tak prvenství z loňského roku. Druhý byl hotel Horizont. U odborné poroty vyhrál tým SA Velká Úpa. Zabodovali také hasiči z Velké Úpy, kteří obsadili třetí místo jak v hodnocení diváků, tak poroty. Krakonošova guláše se účastnilo jedenáct týmů, vařily ve velkých kotlích na parkovišti vedle kapličky v Peci pod Sněžkou.

"Vyhrát je pokaždé dobrý, příjemný pocit. Takové ohodnocení od veřejnosti hodně potěší. Vařili jsme Vydrův guláš s chilli papričkami. Ty byly takovým naším trumfem. Základem je také dobrá jíška," prozradil vítězný recept Roman Krajíček z vítězného týmu Vydrovy Boudy. Každý rok se snaží dávat do guláše jiné ingredience. Maso fasují všichni účastníci ráno před akcí od pořadatelů.

V soutěži o nejlepší Krakonošův guláš v Peci pod Sněžkou to vyhrály u diváků Vydrovy Boudy.Zdroj: Deník/Jan Braun

Herec Pavel Nový, tradiční posila sestavy Boudy Máma, vzal s úsměvem fakt, že zůstal s kolegy mimo medailové pozice. "Tady platí olympijská myšlenka. Není třeba vyhrát, důležité je zúčastnit se. Jsem rád, že se v Peci setkáváme a dělá nám to radost. Kvůli tomu tady jsme," řekl oblíbený herec, který v Peci pod Sněžkou vařil guláše už podesáté.

"Vždycky se sem těším, na setkání s lidmi, je to pro mě radost. Užíváme si to. Ráno vždycky obejdu všechny týmy, pozdravím je a pokecám s nima, každý se pochlubí nějakou specialitou," užíval si Pavel Nový přátelské společnosti.

Konkurence byla podle něj velká. "Správně to řekl starosta. Bylo to strašně těžké rozhodování o vítězích. Výjimečně tady nebyl žádný špatný guláš. Vždycky se totiž najde někdo, kdo to zkazí. Jeden rok jsme byli i my takoví. Nalili jsme do guláše víno. Vymysleli jsme hrozné kraviny. Dopadlo to špatně. Tuto cestu jsme proto opustili. Vrátili jsme se ke klasice, přidáváme slaninku, smaženou cibulku. Stejně jsme se ale radili, co tam ještě přidat, aby lidem chutnal. To je vždycky velká diskuse," barvitě líčil.

Každý guláš je podle Pavla Nového jiný, žádný nechutná stejně. "Nikdy žádná ženská neuvaří stejnou svíčkovou jako ta druhá. Pro guláš platí to samé. Dá se uvařit stejná vepřová s knedlíkem a zelím. Ale omáčky ne," zdůraznil. "Na vojně jsem byl kuchař, náš šéf se vyučil za první republiky v hotelu Slunce v Českých Budějovicích na náměstí za první republiky a ten říkal důležitou věc. Minutky umí každá ženská, kuchař se pozná podle omáčky," dodal Pavel Nový, který v neděli slaví 73. narozeniny.

Krakonošův guláš v Peci pod Sněžkou

Pořadí podle hodnocení diváků: 1. Vydrovy Boudy, 2. hotel Horizont, 3. hasiči Velká Úpa

Pořadí podle hodnocení poroty: 1. SA Velká Úpa, 2. Ballantines team, 3. hasiči Velká Úpa