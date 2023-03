/FOTOGALERIE, VIDEO/ Karel Heřmánek v legendárním filmu Krakonoš a lyžníci ujížděl jako pašerák z Polska finanční stráži, jeho následovníci na starých lyžích a v dobovém oblečení byli k vidění v sobotu na česko-polské hranici. Lyžařské středisko Pomezky v Malé Úpě patřilo závodu Krakonošovi lyžníci, při kterém se soupeřilo v paralelním slalomu, skoku ladném a jízdě na saních. Mezi stylově vystrojenými účastníky se vyjímal i jeden v přestrojení Švejka.

„Závod se letos konal podvanácté. Měli jsme 28 účastníků na lyžích, 19 posádek na saních. Nejprve se jela kvalifikace, potom následovala vyřazovací kola až do finále. Další soutěží byl skok ladný,“ poskytla informace za organizátory ze Ski Areálu Malá Úpa Simona Skočdopolová. Tradičně hodně účastníků přijelo do Malé Úpy z Polska. Dorazili z měst Kowary, Karpacz, Jelenia Góra, Szklarska Poreba.

Zbigniew Leszek přijel do Malé Úpy s retro skupinou z polského města Jelenia Góra.Zdroj: Jan Bartoš

„Jsme retro skupina, která se účastní historických akcí i v české části Krkonoš. V Malé Úpě jsme byli už v únoru na závodu rohaček. Je to super, Češi jsou naši přátelé, integrujeme se. Nejdřív se soustředím na výkon, pak se těším na české pivo,“ přiznal Zbigniew Leszek z polského města Jelenia Góra, kde organizuje se svojí partou i závody na historických kolech.

Ze stejného města v Dolnoslezském vojvodství dorazil na sjezdovku na česko-polských hranicích Slavek Savryc. „U nás už je jaro, žádný sníh. Tady je to paráda. Je lepší někam vyrazit než sedět doma nebo pít v hospodě. Jezdíme hodně na historické závody v Polsku a do Čech, pořád sháníme dobové lyže,“ dodal.

Ve slalomu porazil všechny soupeře Leoš Rydval z Vysokého nad Jizerou. „Byly to skvělé závody. Sníh byl měkčí, ale to bylo pro nás lepší, protože nemáme hrany na lyžích. Počasí bylo skvělé, slalom byl postavený pěkně. Lyže jsme museli každou chvíli něčím promazávat, aby se vůbec rozjely. Mazal jsem nejčastěji voskem, ale na začátku jsem používal i kus špeku a sádla,“ prozradil nezvyklou pomůcku vítěz závodu Krakonošovi lyžníci.

Vítěz závodu ve slalomu Leoš Rydval při akci Krakonošovi lyžníci ve středisku Pomezky.Zdroj: Jan Bartoš

Sjezdovku Pomezky sjížděl na lyžích z roku 1930. „Doma mám i jedny lyže z roku 1890 s vysokými špičkami. Ty ale vůbec nepoužívám, šetřím si je. Jezdím s nimi maximálně po rovině,“ pochlubil Leoš Rydval se vzácným exponátem.

Na historických lyžích závodil také Petr Teichman z Batňovic, který postoupil až do semifinále. „Do Malé Úpy jezdím často, byl jsem i závodě rohaček. Start mohl být výš, aby to víc jelo. Mám dřevěné lyže staré asi 90 let, je to samozřejmě úplně jiná jízda než na nových lyžích. Je to jako na běžkách, žádná sláva. Ale jednou za čas vytáhnout dobové ski a trochu si popadat, taky neškodí,“ uvedl Teichman.